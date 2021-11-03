https://ria.ru/20211103/museum-1757405274.html

В Мехико открылся "Город искусств", о котором мечтал Диего Ривера

В Мехико открылся "Город искусств", о котором мечтал Диего Ривера - РИА Новости, 03.11.2021

В Мехико открылся "Город искусств", о котором мечтал Диего Ривера

В Мехико на территории Музея Анауакалли открылся огромный комплекс под названием "The City of Arts" ("Город искусств"), о котором 80 лет назад мечтал... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T04:31

2021-11-03T04:31

2021-11-03T10:26

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Мехико на территории Музея Анауакалли открылся огромный комплекс под названием "The City of Arts" ("Город искусств"), о котором 80 лет назад мечтал мексиканский художник Диего Ривера, сообщает ARTNews. Комплекс, построенный на площади шесть тысяч квадратных метров, представляет собой микрогород-музей с садами, выставочными залами, сценами, мастерскими, библиотекой и другими помещениями. В нем также находится 50 тысяч уникальных произведений доиспанского искусства, которые собрал Диего Ривера. Художник начал работу над Анауакалли в 1941 году. Между 1945 и 1950 годами он написал манифест, в котором пообещал, что "Город искусств" объединит все слои населения Мексики и приобщит их к прекрасному. Однако в 1957 году живописца не стало, а его планы о музее остались лишь на бумаге в виде набросков и чертежей. В результате первое здание Анауакалли в стиле ацтекских пирамид возвела дочь художника Рут Ривера Марин. В этом ей помогли архитекторы Хуан О’Горман и Эриберто Пагельсон. Тогда в музее разместили около двух тысяч уникальных предметов, собранных Диего Риверой. Они намеревались построить и остальные здания, но в итоге проект завершили лишь спустя несколько лет. Это сделали архитекторы Маурисио и Мануэль Роча. На то, чтобы создать "Город искусств", у отца и сына ушло шесть лет и 960 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211029/muzey-1756906583.html

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