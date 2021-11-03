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На Украине потребовали переименовать русскоязычные города
На Украине потребовали переименовать русскоязычные города - РИА Новости, 03.11.2021
На Украине потребовали переименовать русскоязычные города
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что к нему поступают жалобы от украинцев на названия городов и населенных пунктов, которые... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T22:46
2021-11-03T22:46
2021-11-03T23:19
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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что к нему поступают жалобы от украинцев на названия городов и населенных пунктов, которые носят русскоязычный характер, по его словам, он обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания."Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания", — цитирует Креминя его пресс-служба.По его словам, в том числе речь идет о городах Южноукраинск и Первомайск Николаевской области и многих других населенных пунктах."Сегодня я подписал несколько десятков обращений руководителям местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона (о госязыке. — Прим. ред.) названия населенных пунктов", — добавил он.С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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в мире, украина, первомайск, николаевская область
22:46 03.11.2021 (обновлено: 23:19 03.11.2021)
На Украине потребовали переименовать русскоязычные города
На Украине потребовали переименовать русскоязычные города в соответствии с мовой
КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что к нему поступают жалобы от украинцев на названия городов и населенных пунктов, которые носят русскоязычный характер, по его словам, он обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания.
"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания", — цитирует Креминя его пресс-служба.
По его словам, в том числе речь идет о городах Южноукраинск и Первомайск Николаевской области
и многих других населенных пунктах.
"Сегодня я подписал несколько десятков обращений руководителям местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона (о госязыке. — Прим. ред.) названия населенных пунктов", — добавил он.
С мая 2015 года на Украине
действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.