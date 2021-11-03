https://ria.ru/20211103/moskva-1757544622.html

В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Ситуация с коронавирусом в Москве позволяет не вводить дополнительные нерабочие дни, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-03T13:58

2021-11-03T13:58

2021-11-04T00:13

москва

распространение коронавируса

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве позволяет не вводить дополнительные нерабочие дни, заявил мэр города Сергей Собянин.По словам Собянина, к обычной жизни город вернется с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений, в числе которых домашний режим для пожилых, перевод на дистанционную работу 30 процентов штата столичных компаний. Также в музеи и театры будут пускать только по QR-кодам.Он вновь призвал москвичей вакцинироваться и отметил, что возможности для этого в столице созданы.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. В столице дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими с сохранением зарплаты и ввели новые ограничения. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html

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