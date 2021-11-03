13:58 03.11.2021 (обновлено: 00:13 04.11.2021)
В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Мэр Собянин: в Москве после 7 ноября не будет продлен режим нерабочих дней из-за пандемии
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве позволяет не вводить дополнительные нерабочие дни, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", — сказал он журналистам во время осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.
По словам Собянина, к обычной жизни город вернется с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений, в числе которых домашний режим для пожилых, перевод на дистанционную работу 30 процентов штата столичных компаний. Также в музеи и театры будут пускать только по QR-кодам.
Он вновь призвал москвичей вакцинироваться и отметил, что возможности для этого в столице созданы.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. В столице дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими с сохранением зарплаты и ввели новые ограничения. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции.
В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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