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В Москве объявили о новом этапе теста виртуальной "Тройки"
В Москве объявили о новом этапе теста виртуальной "Тройки" - РИА Новости, 03.11.2021
В Москве объявили о новом этапе теста виртуальной "Тройки"
Второй этап тестирования виртуальной карты "Тройка" для проезда в транспорте запускают в Москве, в нем смогут поучаствовать еще 5 тысяч человек, для... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:11
2021-11-03T12:11
общество
технологии
москва
втб
google
максим ликсутов
samsung
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Второй этап тестирования виртуальной карты "Тройка" для проезда в транспорте запускают в Москве, в нем смогут поучаствовать еще 5 тысяч человек, для тестировщиков будут действовать скидки от 10 до 50% на "длинные" абонементы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Первый этап тестирования виртуальной "Тройки" среди пассажиров объявили в августе, тогда первая группа из 1000 человек набралась всего за 5 часов. Эти москвичи уже более 20 тысяч раз успешно прошли по виртуальной "Тройке" в городском транспорте, отметил Ликсутов."Мы собрали отклики и предложения, учли их, например, изменили раздел сервиса в мобильном приложении и ускорили работу виртуальной карты. Теперь объявляем новый этап тестирования вместе с нашими партнерами ВТБ, Google, Mastercard и Samsung. Сервис заработает еще для 4000 участников. В качестве поощрения мы вводим скидки от 10 до 50% на 5 тысяч "длинных" абонементов для тестировщиков виртуальной "Тройки"", - рассказал Ликсутов.Он пояснил, что "Единый" для безлимитных поездок в течение 30 дней ‎по виртуальной "Тройке" для тестировщика ‎будет стоить всего 1122 рубля вместо 2245. По акции участники тестовой группы также могут купить абонементы на 90 и 365 дней. Ликсутов напомнил, что виртуальная "Тройка" позволит оплачивать проезд транспортной картой, загруженной в "кошелек" смартфона."Пока сервис будет действовать только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. Мы обсуждаем внедрение виртуальной "Тройки" и с другими крупными производителями мобильных телефонов",- отметил заммэра.Чтобы оплатить поездку, нужно просто поднести телефон к валидатору или турникету, который принимает оплату банковской картой.По словам заммэра, скорость срабатывания виртуальной "Тройки" такая же, как при оплате проезда банковской картой — от 0,8 до 1,5 секунд. "То есть очень быстро. Но мы хотим еще ускорить технологию. Уже дорабатываем программное обеспечение и установим некоторые новые элементы в считыватели на турникетах метро — для этого нам важно провести масштабное тестирование",- отметил Ликсутов. Оформить виртуальную "Тройку" участники тестирования могут в специальной версии приложения "Метро Москвы".
https://ria.ru/20210814/troyka-1745744621.html
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общество, технологии, москва, втб, google, максим ликсутов , samsung
12:11 03.11.2021
 
В Москве объявили о новом этапе теста виртуальной "Тройки"

Заммэра Москвы Ликсутов объявил о новом этапе теста виртуальной "Тройки"

© РИА Новости / Максим БлиновПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет 360
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет 360 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Второй этап тестирования виртуальной карты "Тройка" для проезда в транспорте запускают в Москве, в нем смогут поучаствовать еще 5 тысяч человек, для тестировщиков будут действовать скидки от 10 до 50% на "длинные" абонементы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Первый этап тестирования виртуальной "Тройки" среди пассажиров объявили в августе, тогда первая группа из 1000 человек набралась всего за 5 часов. Эти москвичи уже более 20 тысяч раз успешно прошли по виртуальной "Тройке" в городском транспорте, отметил Ликсутов.
"Мы собрали отклики и предложения, учли их, например, изменили раздел сервиса в мобильном приложении и ускорили работу виртуальной карты. Теперь объявляем новый этап тестирования вместе с нашими партнерами ВТБ, Google, Mastercard и Samsung. Сервис заработает еще для 4000 участников. В качестве поощрения мы вводим скидки от 10 до 50% на 5 тысяч "длинных" абонементов для тестировщиков виртуальной "Тройки"", - рассказал Ликсутов.
Он пояснил, что "Единый" для безлимитных поездок в течение 30 дней ‎по виртуальной "Тройке" для тестировщика ‎будет стоить всего 1122 рубля вместо 2245. По акции участники тестовой группы также могут купить абонементы на 90 и 365 дней. Ликсутов напомнил, что виртуальная "Тройка" позволит оплачивать проезд транспортной картой, загруженной в "кошелек" смартфона.
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 15:12Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Виртуальную "Тройку" можно будет переносить со смартфона на смартфон
"Пока сервис будет действовать только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. Мы обсуждаем внедрение виртуальной "Тройки" и с другими крупными производителями мобильных телефонов",- отметил заммэра.
Чтобы оплатить поездку, нужно просто поднести телефон к валидатору или турникету, который принимает оплату банковской картой.
"При этом телефоны с кошельком Samsung Pay "будить" или разблокировать не нужно — система поймет, что вы находитесь в транспорте и автоматически выберет "Тройку" для оплаты проезда. На смартфонах с Google Pay достаточно включить экран",- сказал Ликсутов.
По словам заммэра, скорость срабатывания виртуальной "Тройки" такая же, как при оплате проезда банковской картой — от 0,8 до 1,5 секунд. "То есть очень быстро. Но мы хотим еще ускорить технологию. Уже дорабатываем программное обеспечение и установим некоторые новые элементы в считыватели на турникетах метро — для этого нам важно провести масштабное тестирование",- отметил Ликсутов. Оформить виртуальную "Тройку" участники тестирования могут в специальной версии приложения "Метро Москвы".
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Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"
 
ОбществоТехнологииМоскваВТБGoogleМаксим ЛиксутовSamsung
 
 
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