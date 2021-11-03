https://ria.ru/20211103/moskva-1757517915.html
В Москве за сутки госпитализировали 1536 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1536 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1536 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1536 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 751 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:10
2021-11-03T12:10
2021-11-03T12:10
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1536 человек с COVID-19, на ИВЛ находится 751 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 6827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1536 человек. На ИВЛ находится 751 человек", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в городе выздоровели еще 6628 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 611 991. В столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1536 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1536 больных COVID-19, на ИВЛ находятся 751 человек