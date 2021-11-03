https://ria.ru/20211103/moskva-1757511363.html

В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.11.2021

В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Подмосковье (2744), сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:46

2021-11-03T11:46

2021-11-03T11:46

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Подмосковье (2744), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6827, 2. Санкт-Петербург - 3269, 3. Московская область - 2744", - говорится в сообщении.Наименьший темп прироста отмечен в Магаданской области (35), Чукотском автономном округе (18), Ненецком автономном округе (16).

https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии