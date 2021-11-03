https://ria.ru/20211103/moskva-1757511363.html
В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.11.2021
В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Подмосковье (2744), сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:46
2021-11-03T11:46
2021-11-03T11:46
распространение коронавируса
санкт-петербург
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Подмосковье (2744), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6827, 2. Санкт-Петербург - 3269, 3. Московская область - 2744", - говорится в сообщении.Наименьший темп прироста отмечен в Магаданской области (35), Чукотском автономном округе (18), Ненецком автономном округе (16).
https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом