https://ria.ru/20211103/moskva-1757501359.html

В Москве уровень вредных веществ в воздухе поднялся в два раза

В Москве уровень вредных веществ в воздухе поднялся в два раза - РИА Новости, 03.11.2021

В Москве уровень вредных веществ в воздухе поднялся в два раза

Уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за минувшие сутки почти в два раза, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:53

2021-11-03T10:53

2021-11-03T11:01

общество

московская область (подмосковье)

москва

мосэкомониторинг

туман в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333411_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_706a23d47b28401b3c08c1f109d25571.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за минувшие сутки почти в два раза, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что сильный туман вызвал многочисленные жалобы на дым и запах гари в воздухе Московского региона. За предыдущие сутки в Подмосковье было зарегистрировано почти 30 термических точек - в основном, горели бытовой мусор, порубочные остатки в лесах (пни, стволы и корни, оставшиеся после вырубки заболевших деревьев), а также сухая трава. Это отразилось и на обстановке в Москве, где в районе Люблино было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза. Экологическую ситуацию непрерывно оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга."По состоянию на 06.00 среды в районе Новокосино зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе в 1,82 раза ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб "112" от жителей Москвы и Подмосковья поступили еще 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе, всего за два дня - 136.

https://ria.ru/20211103/pogoda-1757482319.html

https://ria.ru/20211102/tuman-1757359102.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, мосэкомониторинг, туман в москве