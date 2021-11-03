https://ria.ru/20211103/moskva-1757484249.html

В Москве разыграют еще две квартиры среди вакцинированных от коронавируса

В Москве разыграют еще две квартиры среди вакцинированных от коронавируса - РИА Новости, 03.11.2021

В Москве разыграют еще две квартиры среди вакцинированных от коронавируса

Второй розыгрыш квартир для участников акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" пройдет 3 ноября, сообщается на официальном сайте правительства столицы. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:50

2021-11-03T08:50

2021-11-03T09:00

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Второй розыгрыш квартир для участников акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" пройдет 3 ноября, сообщается на официальном сайте правительства столицы."3 ноября пройдет очередной розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!". В нем смогут принять участие москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли повторную вакцинацию с 25 по 31 октября. Двое победителей станут обладателями однокомнатных квартир в столице", - говорится в сообщении.Уточняется, что розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала "Москва 24". Информацию о победителях также опубликуют на портале mos.ru.Акция "Вакцина — твой ключ к здоровью!" — это продолжение стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом. Участвовать в акции могут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС. Для этого необходимо получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации важно дать согласие на участие в розыгрыше. Квартиры будут разыгрывать каждую среду до 24 ноября, говорится в материале.

https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757081619.html

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