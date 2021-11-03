https://ria.ru/20211103/morbius-1757437023.html
Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето
Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето - РИА Новости, 03.11.2021
Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето
На YouTube-канале Sony Pictures разместили новый трейлер предстоящего фильма Marvel "Морибус" с лауреатом премии "Оскар" Джаредом Лето в главной роли. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T00:59
2021-11-03T00:59
2021-11-03T00:59
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Sony Pictures разместили новый трейлер предстоящего фильма Marvel "Морибус" с лауреатом премии "Оскар" Джаредом Лето в главной роли. В боевике с элементами хоррора рассказывают о докторе Майкле Морибусе, который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется в тропики и дает искусать себя сотням летучих мышей, из-за чего становится вампиром со сверхспособностями.И хотя теперь он невероятно сильный, умеет летать и много чего еще, монстр внутри него жаждет крови. Поэтому Морибусу придется противостоять своей темной сущности, а заодно решить, кто он: герой или злодей (в комиксах Marvel персонажа изображали врагом Человека-паука. — Прим. ред.).Фильм снял Даниэль Эспиноса, известный по работе над лентой "Живое" (2017).Вместе с Джаредом Лето в "Морибусе" также задействованы Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Майкл Китон, Тайриз Гибсон и другие.В России премьера фильма запланирована на 20 января.
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джаред лето, новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, майкл китон, россия
Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето
Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Sony Pictures разместили новый трейлер предстоящего фильма Marvel "Морибус" с лауреатом премии "Оскар" Джаредом Лето в главной роли.
В боевике с элементами хоррора рассказывают о докторе Майкле Морибусе, который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется в тропики и дает искусать себя сотням летучих мышей, из-за чего становится вампиром со сверхспособностями.
И хотя теперь он невероятно сильный, умеет летать и много чего еще, монстр внутри него жаждет крови. Поэтому Морибусу придется противостоять своей темной сущности, а заодно решить, кто он: герой или злодей (в комиксах Marvel персонажа изображали врагом Человека-паука. — Прим. ред.).
Фильм снял Даниэль Эспиноса, известный по работе над лентой "Живое" (2017).
Вместе с Джаредом Лето в "Морибусе" также задействованы Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Майкл Китон, Тайриз Гибсон и другие.
В России премьера фильма запланирована на 20 января.