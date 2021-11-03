https://ria.ru/20211103/morbius-1757437023.html

Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето

Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето - РИА Новости, 03.11.2021

Вышел новый трейлер "Морибуса" с Джаредом Лето

На YouTube-канале Sony Pictures разместили новый трейлер предстоящего фильма Marvel "Морибус" с лауреатом премии "Оскар" Джаредом Лето в главной роли. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T00:59

2021-11-03T00:59

2021-11-03T00:59

культура

джаред лето

новости культуры

кино и сериалы

marvel comics

майкл китон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757435701_534:0:4175:2048_1920x0_80_0_0_cbc1368653a577eeccddd5055fc657e6.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Sony Pictures разместили новый трейлер предстоящего фильма Marvel "Морибус" с лауреатом премии "Оскар" Джаредом Лето в главной роли. В боевике с элементами хоррора рассказывают о докторе Майкле Морибусе, который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется в тропики и дает искусать себя сотням летучих мышей, из-за чего становится вампиром со сверхспособностями.И хотя теперь он невероятно сильный, умеет летать и много чего еще, монстр внутри него жаждет крови. Поэтому Морибусу придется противостоять своей темной сущности, а заодно решить, кто он: герой или злодей (в комиксах Marvel персонажа изображали врагом Человека-паука. — Прим. ред.).Фильм снял Даниэль Эспиноса, известный по работе над лентой "Живое" (2017).Вместе с Джаредом Лето в "Морибусе" также задействованы Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Майкл Китон, Тайриз Гибсон и другие.В России премьера фильма запланирована на 20 января.

https://ria.ru/20211027/murray-1756522671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред лето, новости культуры, кино и сериалы, marvel comics, майкл китон, россия