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"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря

"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря - РИА Новости, 03.11.2021

"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с 1 декабря, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства, направленный в правительство. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T03:00

2021-11-03T03:00

2021-11-03T03:00

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цены

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с 1 декабря, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства, направленный в правительство.Отмечается, что ритейлеры получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.Добавляется, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Для предотвращения роста цен ведомство планирует направить компаниям субсидии в размере 10,6 миллиарда рублей на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота.

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экономика, москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, россия