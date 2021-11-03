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"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря - РИА Новости, 03.11.2021
"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с 1 декабря, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства, направленный в правительство. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T03:00
2021-11-03T03:00
2021-11-03T03:00
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с 1 декабря, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства, направленный в правительство.Отмечается, что ритейлеры получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.Добавляется, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Для предотвращения роста цен ведомство планирует направить компаниям субсидии в размере 10,6 миллиарда рублей на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота.
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экономика, москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены, россия
"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
"Известия": Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с первого декабря