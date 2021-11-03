22:56 03.11.2021 (обновлено: 23:38 03.11.2021)
В Молдавии хотят изменить законы, чтобы не остаться без газа
Премьер Молдавии Гаврилица: в стране изменят законы, чтобы не остаться без запасов газа
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии внесут поправки в законодательство, чтобы в будущем страна не осталась без запасов газа, заявила премьер Наталья Гаврилица.
"Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени", — сказала она.
По словам премьера, это необходимо, чтобы страна не осталась без запасов газа и значительного резерва альтернативного топлива, если в будущем возникнет угроза нового энергетического кризиса.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Компания "Молдовагаз" сообщала о падении давления в трубопроводе и призывала граждан экономить, а предприятия — переходить на альтернативное топливо. Власти страны 29 октября договорились продлить на пять лет контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году.
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