https://ria.ru/20211103/moldaviya-1757658132.html

В Молдавии хотят изменить законы, чтобы не остаться без газа

В Молдавии хотят изменить законы, чтобы не остаться без газа - РИА Новости, 03.11.2021

В Молдавии хотят изменить законы, чтобы не остаться без газа

Власти Молдавии внесут поправки в законодательство, чтобы в будущем страна не осталась без запасов газа, заявила премьер Наталья Гаврилица. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:56

2021-11-03T22:56

2021-11-03T23:38

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КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии внесут поправки в законодательство, чтобы в будущем страна не осталась без запасов газа, заявила премьер Наталья Гаврилица.По словам премьера, это необходимо, чтобы страна не осталась без запасов газа и значительного резерва альтернативного топлива, если в будущем возникнет угроза нового энергетического кризиса.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Компания "Молдовагаз" сообщала о падении давления в трубопроводе и призывала граждан экономить, а предприятия — переходить на альтернативное топливо. Власти страны 29 октября договорились продлить на пять лет контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году.

https://ria.ru/20211102/moldaviya-1757452692.html

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экономика, в мире, молдавия, газпром, молдовагаз