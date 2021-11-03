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Минторг США обвинил российскую компанию в кибердеятельности
Минторг США обвинил российскую компанию в кибердеятельности - РИА Новости, 03.11.2021
Минторг США обвинил российскую компанию в кибердеятельности
Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies, сообщило ведомство в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:21
2021-11-03T19:03
сша
positive technologies
минторг сша
в мире
кибербезопасность
россия
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies, сообщило ведомство в среду.Согласно опубликованному им документу, в список компаний, осуществляющих деятельность, которая может нести значительный риск или противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики США, также вошли израильские компании NSO Group и Candiru и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy.Российская Positive Technologies, как заявил американский Минторг, включена в список из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США". Она, наряду с упомянутой сингапурской компанией, по оценке Вашингтона, "использует кибердеятельность для получения доступа к информационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безопасности частных лиц и компаний по всему миру”.Госдепартамент США в свою очередь пояснил, что включение компаний в список не является "действием против стран, где они находятся, и их правительств".Согласно публикации госдепа, проведенное расследование показало, что российская и сингапурская компании "ненадлежащим образом используют и поставляют киберинструменты, которые используются для получения незаконного доступа к информационным системам". А израильские NSO Group и Candiru попали в список за то, что "разрабатывают и поставляют иностранным правительствам шпионское программное обеспечение, которое используется против иностранных чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и дипломатов".Включение в список Минторга США означает, что указанные компании попадают под экспортные ограничения и американским гражданам и предприятиям запрещены поставки им каких-либо материалов или услуг.
https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html
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сша, positive technologies, минторг сша, в мире, кибербезопасность, россия
16:21 03.11.2021 (обновлено: 19:03 03.11.2021)
 
Минторг США обвинил российскую компанию в кибердеятельности

Минторг США внес в список ограничений по нацбезопасности российскую Positive Technologies

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : U.S. Department of Commerce
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies, сообщило ведомство в среду.
Согласно опубликованному им документу, в список компаний, осуществляющих деятельность, которая может нести значительный риск или противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики США, также вошли израильские компании NSO Group и Candiru и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy.
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Российская Positive Technologies, как заявил американский Минторг, включена в список из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США". Она, наряду с упомянутой сингапурской компанией, по оценке Вашингтона, "использует кибердеятельность для получения доступа к информационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безопасности частных лиц и компаний по всему миру”.
Госдепартамент США в свою очередь пояснил, что включение компаний в список не является "действием против стран, где они находятся, и их правительств".
Согласно публикации госдепа, проведенное расследование показало, что российская и сингапурская компании "ненадлежащим образом используют и поставляют киберинструменты, которые используются для получения незаконного доступа к информационным системам". А израильские NSO Group и Candiru попали в список за то, что "разрабатывают и поставляют иностранным правительствам шпионское программное обеспечение, которое используется против иностранных чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и дипломатов".
Включение в список Минторга США означает, что указанные компании попадают под экспортные ограничения и американским гражданам и предприятиям запрещены поставки им каких-либо материалов или услуг.
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СШАPositive TechnologiesМинторг СШАВ миреКибербезопасностьРоссия
 
 
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