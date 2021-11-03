https://ria.ru/20211103/minoborony-1757593436.html
Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения
Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения - РИА Новости, 03.11.2021
Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения
Все приоритеты России должны быть отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года, разработка единой системы исходных данных для ее... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:56
2021-11-03T16:56
2021-11-03T16:56
безопасность
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Все приоритеты России должны быть отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года, разработка единой системы исходных данных для ее формирования уже идет в Минобороны, заявил президент РФ Владимир Путин."Все... приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документа единой системы исходных данных для ее формирования в министерстве обороны уже идет", - сказал Путин на совещании по ОПК."Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", - добавил президент.
https://ria.ru/20211103/zakupki-1757475210.html
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безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения
Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России