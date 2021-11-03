В муфтияте высказались о сокращении числа мигрантов в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве мечетей не хватает даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию, заявил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Ранее заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что столичный стройкомплекс вместе с подрядчиками должен разработать план мероприятий, который позволил бы обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города. Для преодоления же имеющегося дефицита рабочей силы в строительном секторе Москвы, по словам чиновника, в первую очередь необходимо повышать зарплаты и уровень механизации на стройках. Как рассказал Бочкарев, сейчас на столичных стройках работают около 40 тысяч мигрантов, тогда как до пандемии COVID-19 их было 120 тысяч.
"Если такая оптимизация пройдет, и мигрантов станет меньше, нам станет легче дышать. Потому что новые мечети строить в Москве не дают, хотя мы предлагали возводить их в округах, чтобы разгрузить центр города, а существующих не хватает даже для нужд местных мусульман, не говоря о мигрантах. Ведь наши открыты для всех. Мигрант – это в первую очередь человек, творение Божие", - сказал Аббясов.
По его словам, мечети в Москве строили в расчете на местное население, но "их все равно быстро стало не хватать". Муфтий рассказал, что около 15 лет назад представители мусульманского сообщества обсуждали с предыдущим мэром Москвы Юрием Лужковым план строительства мечетей в округах города, чтобы разгрузить центр, и "мэрия уже предлагала адреса для стройки".
"Однако за это время решение вопроса не продвинулось. А когда в столице существенно увеличилось количество трудовых мигрантов, а они в основном мусульмане, ситуация стала совсем тяжелой. Достаточно прийти в пятницу к Московской соборной мечети, где первого января, несмотря на пандемию и отток мигрантов, на улице около мечети собралось 40 тысяч человек", - рассказал муфтий.
Он отметил, что много раз предлагал властям построить мечеть в районе Люблино, Марьино, "где "Садовод" и торговый центр "Москва", где много приезжих - и десятитысячная мечеть там будет заполнена". "Но мечети в Москве строить надо в любом случае, даже если мигрантов станет меньше", - заключил собеседник агентства.