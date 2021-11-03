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Религия
https://ria.ru/20211103/migranty-1757498342.html
В муфтияте высказались о сокращении числа мигрантов в Москве
В муфтияте высказались о сокращении числа мигрантов в Москве - РИА Новости, 03.11.2021
В муфтияте высказались о сокращении числа мигрантов в Москве
В Москве мечетей не хватает даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:45
2021-11-03T10:45
религия
московская область (подмосковье)
москва
рбк (медиагруппа)
рушан аббясов
московская соборная мечеть
андрей бочкарев
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве мечетей не хватает даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию, заявил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов.Ранее заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что столичный стройкомплекс вместе с подрядчиками должен разработать план мероприятий, который позволил бы обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города. Для преодоления же имеющегося дефицита рабочей силы в строительном секторе Москвы, по словам чиновника, в первую очередь необходимо повышать зарплаты и уровень механизации на стройках. Как рассказал Бочкарев, сейчас на столичных стройках работают около 40 тысяч мигрантов, тогда как до пандемии COVID-19 их было 120 тысяч."Если такая оптимизация пройдет, и мигрантов станет меньше, нам станет легче дышать. Потому что новые мечети строить в Москве не дают, хотя мы предлагали возводить их в округах, чтобы разгрузить центр города, а существующих не хватает даже для нужд местных мусульман, не говоря о мигрантах. Ведь наши открыты для всех. Мигрант – это в первую очередь человек, творение Божие", - сказал Аббясов.По его словам, мечети в Москве строили в расчете на местное население, но "их все равно быстро стало не хватать". Муфтий рассказал, что около 15 лет назад представители мусульманского сообщества обсуждали с предыдущим мэром Москвы Юрием Лужковым план строительства мечетей в округах города, чтобы разгрузить центр, и "мэрия уже предлагала адреса для стройки"."Однако за это время решение вопроса не продвинулось. А когда в столице существенно увеличилось количество трудовых мигрантов, а они в основном мусульмане, ситуация стала совсем тяжелой. Достаточно прийти в пятницу к Московской соборной мечети, где первого января, несмотря на пандемию и отток мигрантов, на улице около мечети собралось 40 тысяч человек", - рассказал муфтий.Он отметил, что много раз предлагал властям построить мечеть в районе Люблино, Марьино, "где "Садовод" и торговый центр "Москва", где много приезжих - и десятитысячная мечеть там будет заполнена". "Но мечети в Москве строить надо в любом случае, даже если мигрантов станет меньше", - заключил собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), москва, рбк (медиагруппа), рушан аббясов, московская соборная мечеть, андрей бочкарев, россия
10:45 03.11.2021
 

В муфтияте высказались о сокращении числа мигрантов в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Москве мечетей не хватает даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию, заявил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Ранее заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев в интервью РБК сообщил, что столичный стройкомплекс вместе с подрядчиками должен разработать план мероприятий, который позволил бы обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города. Для преодоления же имеющегося дефицита рабочей силы в строительном секторе Москвы, по словам чиновника, в первую очередь необходимо повышать зарплаты и уровень механизации на стройках. Как рассказал Бочкарев, сейчас на столичных стройках работают около 40 тысяч мигрантов, тогда как до пандемии COVID-19 их было 120 тысяч.
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"Если такая оптимизация пройдет, и мигрантов станет меньше, нам станет легче дышать. Потому что новые мечети строить в Москве не дают, хотя мы предлагали возводить их в округах, чтобы разгрузить центр города, а существующих не хватает даже для нужд местных мусульман, не говоря о мигрантах. Ведь наши открыты для всех. Мигрант – это в первую очередь человек, творение Божие", - сказал Аббясов.
По его словам, мечети в Москве строили в расчете на местное население, но "их все равно быстро стало не хватать". Муфтий рассказал, что около 15 лет назад представители мусульманского сообщества обсуждали с предыдущим мэром Москвы Юрием Лужковым план строительства мечетей в округах города, чтобы разгрузить центр, и "мэрия уже предлагала адреса для стройки".
"Однако за это время решение вопроса не продвинулось. А когда в столице существенно увеличилось количество трудовых мигрантов, а они в основном мусульмане, ситуация стала совсем тяжелой. Достаточно прийти в пятницу к Московской соборной мечети, где первого января, несмотря на пандемию и отток мигрантов, на улице около мечети собралось 40 тысяч человек", - рассказал муфтий.
Он отметил, что много раз предлагал властям построить мечеть в районе Люблино, Марьино, "где "Садовод" и торговый центр "Москва", где много приезжих - и десятитысячная мечеть там будет заполнена". "Но мечети в Москве строить надо в любом случае, даже если мигрантов станет меньше", - заключил собеседник агентства.
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РелигияМосковская область (Подмосковье)МоскваРБК (медиагруппа)Рушан АббясовМосковская соборная мечетьАндрей БочкаревРоссия
 
 
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