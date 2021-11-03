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Грабежи и изнасилования: репортаж из заселенного мигрантами района Москвы
Грабежи и изнасилования: репортаж из заселенного мигрантами района Москвы - РИА Новости, 03.11.2021
Грабежи и изнасилования: репортаж из заселенного мигрантами района Москвы
Жители Сосенского в Новой Москве просят ограничить приток мигрантов — опасаются, что район превратится в гетто. Из-за близости крупных строек и оптовой базы... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:00
2021-11-03T22:15
общество
москва
александр бастрыкин
ситуация с нелегальными мигрантами
мвд москвы
жилье
мигранты
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Жители Сосенского в Новой Москве просят ограничить приток мигрантов — опасаются, что район превратится в гетто. Из-за близости крупных строек и оптовой базы "Фуд Сити" почти половина населения — гастарбайтеры. Указатели в метро дублируют на таджикском и узбекском, в СНТ вместо дачных домиков — "резиновые" общежития. Сотрудников полиции, по словам местных активистов, катастрофически не хватает. О том, как развивается ситуация, — в репортаже РИА Новости.Кишлак в столицеВ вестибюле станции метро "Прокшино" два смуглых молодых человека с папками в руках ищут нужный выход. Через минуту один кивает на указатель "Автобусхо ба маркази мухочирати" (автобусы до миграционного центра "Сахарово") и устремляется к стеклянным дверям.Вывески c переводом на таджикский и узбекский появились на двух станциях несколько недель назад, вызвав недовольство местных.Жители деревни Прокшино написали письмо муниципальному депутату Татьяне Утве. "Людей оскорбляет, что населенный пункт с трехсотлетней историей, откуда уходили на войну их отцы и деды, на указателях обозначен как "кишлак", — объясняет она.Эти таблички — лишь одно из напоминаний о миграционной нагрузке, которую испытывает район. По данным Кирилла Бармашева, главы Сосенского, иностранные граждане, зарегистрированные временно и постоянно, составляют 45 процентов населения."Иногда стоишь на светофоре и от нечего делать считаешь людей: семеро из десяти — приезжие, — рассказывает Татьяна Утва. — В доме рядом со мной живут одни мигранты. Знаю СНТ, где на шести сотках для них открывают гостиницы. Есть даже публичный дом".Разделка барана у детской площадкиПравда, всю прошлую неделю мигрантов на улицах почти не было. Местные связывают это с полицейским рейдом. Только за пять дней, по данным МВД Москвы, удалось пресечь более 1600 правонарушений. Наряды дежурили у метро и на перекрестках с раннего утра. Довольно быстро сработало сарафанное радио: многие затаились на съемных квартирах. Некоторые даже не включали свет, чтобы не привлекать внимание. А дворники-нелегалы убирали улицы по ночам."Приехали бы неделю назад, все лавочки были бы приезжими оккупированы, — уверяет жительница ЖК "Испанский квартал" Марина. Именно в этом комплексе, как поясняют активисты, чаще всего снимают квартиры гастарбайтеры. Отсюда совсем близко до продовольственной базы "Фуд Сити"."Испанские кварталы" не похожи на гетто. Дома с уютными балконами, стриженые газоны, на каждом углу — кофейни, детские клубы, салоны красоты. Но все, с кем удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, отмечали: мигрантов тут раза в три больше, чем в других районах Москвы."После переезда я даже маме фото отправила с шутливой подписью: "Перебралась в Узбекистан", — вспоминает Марина. — С агрессией не сталкивалась — видимо, из-за того, что почти всегда с ребенком гуляю днем. Но когда их так много, ощущаешь себя словно не в своей стране".Светлана, еще одна местная, работает в кафе. Заканчивает около одиннадцати и просит мужа встречать ее после смены. Она и раньше чувствовала себя неспокойно — "из-за компаний мужчин по десять-пятнадцать человек". Но после того как в сентябре мигрант изнасиловал прохожую у станции метро "Коммунарка", возвращаться домой в одиночку попросту страшно.Как отмечает депутат Татьяна Утва, иногда это все похоже на абсурд. Например, в прошлом году несколько приезжих из ближнего Зарубежья расположились рядом с детской площадкой, чтобы разделать барана. "На замечания не реагировали, пока не вмешалась администрация".Государство в государствеВ октябре терпение жителей Сосенского лопнуло: восемь с половиной тысяч человек подписали обращение к президенту с просьбой изменить "миграционную политику" в поселении. Упор сделали на криминогенную обстановку."Большая часть преступлений против личности, в частности изнасилований, была совершена гражданами, прибывшими из стран СНГ. Только за последний месяц (речь о сентябре. — Прим. ред.) в Сосенском было зафиксированы одно изнасилование и две попытки", — указано в обращении.Согласно аналитическому докладу, подготовленному УВД по ТиНАО в октябре 2021-го (есть в распоряжении РИА Новости), из 109 раскрытых преступлений 54 — на совести иностранных граждан. В том числе изнасилование, убийство, два грабежа. В документе указано: по сравнению с 2020-м преступность на территории поселения хоть и незначительно, но выросла — на 7,7 процента. А число административных нарушений увеличилось почти на четверть.В МВД Москвы утверждают, что в целом на подведомственной отделу "Коммунарский" территории (кроме Сосенского обслуживает еще три поселения) преступность снизилась на 11.6 процента с начала года.В Сосенском серьезная нехватка участковых: на 327 высоток и 71 тысячу квартир — всего одиннадцать сотрудников."И это не считая частных домов и оптово-продовольственной базы, где только официально работает 20 тысяч мигрантов", — уточняет Бармашев."Фуд Сити" вплотную примыкает к новостройкам Сосенского. Шум моторов там не стихает ни днем, ни ночью. Депутаты говорят: оптовая база — это государство в государстве."Когда там что-то происходит, полиция даже не суется. У них собственная служба охраны. Хулиганства, легкие телесные — со всем справляются своими силами. И, естественно, в сводки полиции это не попадает", — утверждает депутат Карпеткин. — На базе есть магазины и общежития "для своих". Койко-место стоит семь тысяч. Те, кому дорого, снимают в "Испанских кварталах" одну квартиру на 25 человек".Усман с проспекта МагелланаЦены на аренду меблированной "двушки" в этом микрорайоне начинаются от пятидесяти тысяч рублей. Но приезжих интересуют более бюджетные варианты: голые "коробки" без отделки. Объявлениями о съеме исписаны лифты и стены в подъездах.Андрей Карпеткин с участковым посетили такую квартиру. "Там не было даже перегородок, отделяющих санузел от комнаты, вместо них шторка, — рассказывает он. — По стенам — нары в два-три яруса. На них спали десять или пятнадцать человек".Депутаты поселения создали сайт, где можно оставлять адреса "резиновых" квартир. Всего за несколько дней набралось 709 записей. Вот некоторые:"Как перевалочный пункт. Приезжают с баулами, матрацами и тараканами. Неоднократно были драки, слышны женские вопли"."Предположительно, столовая для мигрантов прямо в квартире".Корреспондент РИА Новости прошла по нескольким адресам из перечня. Дверь открыли лишь раз — на проспекте Магеллана. Обстановка аскетичная, стены без обоев. Но чисто: нет ни неприятного запаха, ни тараканов. Снимают пятеро — три женщины и двое мужчин. Один, представившийся Усманом, рассказывает, что до заселения знакомы они не были, но все работают на "Фуд Сити". За жилье платят по пять тысяч. Владелец недвижимости — земляк из Узбекистана. "Квартиру сдает только своим", — объясняет Усман.Сам он работает на арендованном погрузчике. Получает даже по московским меркам неплохо — в среднем от пяти до десяти тысяч за 14-часовую смену. Говорит, что в месяц выходит до 120 тысяч. "Но почти все из этого отдаю: аренда кара — 30 тысяч, пропуск на базу — столько же. Солярка, ремонт... Домой удается отправить максимум 30".Впрочем, Усман не жалуется. А вскоре в Москву на заработки должны приехать его родные братья — в семье их четверо.Под "крышей" Железного ФеликсаВокруг мигрантов сформировалась теневая сфера услуг. Например, в Сосенском есть нелегальное такси. Машины без опознавательных знаков, но почти всегда — "Хендай-Солярис" белого цвета.Бизнес на приезжих освоили и в садоводческих товариществах, например в "Коммунарке-1". Раньше участки здесь выдавали сотрудникам центрального аппарата МВД и КГБ. О серьезности статуса местных дачников свидетельствует бюст Дзержинского прямо за проходной. Но с недавних пор на шести сотках выросли мигрантские общежития. Всего их в товариществе десять.У ворот — охранник. Он здесь всего две недели, но застал уже две пьяные разборки."Один из "гостей" полез ко мне через окно драться. По-русски не понимал, был явно неадекватен", — с неохотой вспоминает секьюрити.Местные называют здания общежитиями, но по сути это однотипные коттеджи-хостелы. Три этажа, двенадцать комнат. Для заселения на двери есть телефон хозяина — Мурада.Намаз на дачеКаждую пятницу в районе полудня жители "Гавриково-1" наблюдают, как к одному из домов тянутся сотни мужчин восточной внешности. Все они идут на джума-намаз — обязательную коллективную молитву у мусульман.Активисты в обращении президенту пишут, что на участке, предназначенном для ведения садоводства, "уже много лет нелегально функционирует молельный дом, еженедельно привлекающий сотни иностранцев…"Сюда приходят компаниями по пять-десять человек. У двери разуваются. Всех желающих дом не вмещает — часть ждет у входа второй молитвы.Председатель товарищества Виктор Майоров рассказывает, что жалобы поступают периодически."Кому понравится, когда у тебя под окнами толпа? Этот земельный участок куплен для выращивания овощей и фруктов. Есть решение Щербинского суда, согласно которому его нужно использовать по целевому назначению. Я обращался и в управление мусульман, и в правительство Москвы, но везде разводят руками", — говорит Майоров.Посещают молельный дом не только мигранты — среди прихожан много граждан России. Люди и сами понимают, что доставляют неудобство владельцам соседних участков."Мы сейчас стоим на улице, ждем второй молитвы. А вдруг кому-то проехать надо? И хотя мы здесь всего на два часа раз в неделю, это все равно определенный дискомфорт", — говорит Магомед из Дагестана.По его словам, местные верующие несколько лет просят выделить им другой участок — хоть на пустыре. В 2009-м он лично собирал подписи — идею поддержали больше миллиона человек. "Но нам так ничего и не предложили", — утверждает Магомед."Делаем вашу работу"В шлепках и легкой куртке Фархад из Узбекистана стоит в подъезде дома на проспекте Магеллана. Вышел вынести мусор — и попал в облаву. Документы у него в порядке, но полицейские все равно требуют, чтобы он проехал в отделение.Фархад знает о недовольстве местных жителей и о письме Путину. Но считает, что без мигрантов Россия не справится.В России Фархад уже восемь лет. Неплохо выучил язык. Даже некоторые устойчивые выражения, например "в тесноте да не в обиде". Так он описывает свои жилищные условия."Обычно ночую в квартире, которую ремонтирую. Но если заказчик против, еду в хостел. Вы их называете "резиновыми квартирами". Закончить рассказ Фархад не успевает — его усаживают в автозак.Распределить нагрузкуВ конце октября председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию приезжих на заработки. Власти Москвы заявили о планах полностью отказаться от мигрантов на стройках.В Сосенском — другие предложения. Например, распределять нагрузку, не создавать предприятий, которые способствуют концентрации гастарбайтеров в одном месте — таких, как гигант "Фуд Сити". Кроме того, местные жители просят создать в поселении свой отдел полиции.Впрочем, в ближайшее время численность приезжих в Сосенском, видимо, будет только расти. После того как запустили автобусный маршрут до миграционного центра, снимать жилье здесь стало еще выгоднее. Посещать "Сахарово" приходится часто.Пропускная способность центра — до 15 тысяч человек в день. А дальше, предполагает Кирилл Бармашев, Сосенское начнут покидать местные. В итоге получится как в Европе — кварталы, где живут одни иностранцы.
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общество, москва, александр бастрыкин, ситуация с нелегальными мигрантами, мвд москвы, жилье, мигранты, россия
08:00 03.11.2021 (обновлено: 22:15 03.11.2021)
 

Грабежи и изнасилования: репортаж из заселенного мигрантами района Москвы

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСкульптура Дон Кихота на бульваре Веласкеса в "Сосенском"
Скульптура Дон Кихота на бульваре Веласкеса в Сосенском - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Жители Сосенского в Новой Москве просят ограничить приток мигрантов — опасаются, что район превратится в гетто. Из-за близости крупных строек и оптовой базы "Фуд Сити" почти половина населения — гастарбайтеры. Указатели в метро дублируют на таджикском и узбекском, в СНТ вместо дачных домиков — "резиновые" общежития. Сотрудников полиции, по словам местных активистов, катастрофически не хватает. О том, как развивается ситуация, — в репортаже РИА Новости.

Кишлак в столице

В вестибюле станции метро "Прокшино" два смуглых молодых человека с папками в руках ищут нужный выход. Через минуту один кивает на указатель "Автобусхо ба маркази мухочирати" (автобусы до миграционного центра "Сахарово") и устремляется к стеклянным дверям.
Вывески c переводом на таджикский и узбекский появились на двух станциях несколько недель назад, вызвав недовольство местных.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУказатели у метро "Прокшино"
Указатели у метро Прокшино - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Указатели у метро "Прокшино"
Жители деревни Прокшино написали письмо муниципальному депутату Татьяне Утве. "Людей оскорбляет, что населенный пункт с трехсотлетней историей, откуда уходили на войну их отцы и деды, на указателях обозначен как "кишлак", — объясняет она.
Эти таблички — лишь одно из напоминаний о миграционной нагрузке, которую испытывает район. По данным Кирилла Бармашева, главы Сосенского, иностранные граждане, зарегистрированные временно и постоянно, составляют 45 процентов населения.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУказатели у метро "Прокшино"
Указатели у метро Прокшино - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Указатели у метро "Прокшино"
"Иногда стоишь на светофоре и от нечего делать считаешь людей: семеро из десяти — приезжие, — рассказывает Татьяна Утва. — В доме рядом со мной живут одни мигранты. Знаю СНТ, где на шести сотках для них открывают гостиницы. Есть даже публичный дом".

Разделка барана у детской площадки

Правда, всю прошлую неделю мигрантов на улицах почти не было. Местные связывают это с полицейским рейдом. Только за пять дней, по данным МВД Москвы, удалось пресечь более 1600 правонарушений. Наряды дежурили у метро и на перекрестках с раннего утра. Довольно быстро сработало сарафанное радио: многие затаились на съемных квартирах. Некоторые даже не включали свет, чтобы не привлекать внимание. А дворники-нелегалы убирали улицы по ночам.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПолиция в "Испанском квартале"
Полиция в Испанском квартале - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Полиция в "Испанском квартале"
"Приехали бы неделю назад, все лавочки были бы приезжими оккупированы, — уверяет жительница ЖК "Испанский квартал" Марина. Именно в этом комплексе, как поясняют активисты, чаще всего снимают квартиры гастарбайтеры. Отсюда совсем близко до продовольственной базы "Фуд Сити".
"Испанские кварталы" не похожи на гетто. Дома с уютными балконами, стриженые газоны, на каждом углу — кофейни, детские клубы, салоны красоты. Но все, с кем удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, отмечали: мигрантов тут раза в три больше, чем в других районах Москвы.
"После переезда я даже маме фото отправила с шутливой подписью: "Перебралась в Узбекистан", — вспоминает Марина. — С агрессией не сталкивалась — видимо, из-за того, что почти всегда с ребенком гуляю днем. Но когда их так много, ощущаешь себя словно не в своей стране".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПолиция в "Испанском квартале"
Полиция в Испанском квартале - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Полиция в "Испанском квартале"
Светлана, еще одна местная, работает в кафе. Заканчивает около одиннадцати и просит мужа встречать ее после смены. Она и раньше чувствовала себя неспокойно — "из-за компаний мужчин по десять-пятнадцать человек". Но после того как в сентябре мигрант изнасиловал прохожую у станции метро "Коммунарка", возвращаться домой в одиночку попросту страшно.
Как отмечает депутат Татьяна Утва, иногда это все похоже на абсурд. Например, в прошлом году несколько приезжих из ближнего Зарубежья расположились рядом с детской площадкой, чтобы разделать барана. "На замечания не реагировали, пока не вмешалась администрация".

Государство в государстве

В октябре терпение жителей Сосенского лопнуло: восемь с половиной тысяч человек подписали обращение к президенту с просьбой изменить "миграционную политику" в поселении. Упор сделали на криминогенную обстановку.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКафе в "Испанском квартале"
Кафе в Испанском квартале - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кафе в "Испанском квартале"
"Большая часть преступлений против личности, в частности изнасилований, была совершена гражданами, прибывшими из стран СНГ. Только за последний месяц (речь о сентябре. — Прим. ред.) в Сосенском было зафиксированы одно изнасилование и две попытки", — указано в обращении.
Согласно аналитическому докладу, подготовленному УВД по ТиНАО в октябре 2021-го (есть в распоряжении РИА Новости), из 109 раскрытых преступлений 54 — на совести иностранных граждан. В том числе изнасилование, убийство, два грабежа. В документе указано: по сравнению с 2020-м преступность на территории поселения хоть и незначительно, но выросла — на 7,7 процента. А число административных нарушений увеличилось почти на четверть.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГлава поселения "Сосенское" Кирилл Бармашев
Глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Глава поселения "Сосенское" Кирилл Бармашев
В МВД Москвы утверждают, что в целом на подведомственной отделу "Коммунарский" территории (кроме Сосенского обслуживает еще три поселения) преступность снизилась на 11.6 процента с начала года.

"На мелкие хулиганства у нас просто не реагируют: физически не могут разорваться. Вечером у них 30 вызовов на две патрульные машины, — объясняет депутат Андрей Карпеткин. Летом в "Испанском квартале" были разборки между мигрантами. По этому побоищу поступило пять обращений граждан. Но наряд так и не прибыл".

В Сосенском серьезная нехватка участковых: на 327 высоток и 71 тысячу квартир — всего одиннадцать сотрудников.
"И это не считая частных домов и оптово-продовольственной базы, где только официально работает 20 тысяч мигрантов", — уточняет Бармашев.
"Фуд Сити" вплотную примыкает к новостройкам Сосенского. Шум моторов там не стихает ни днем, ни ночью. Депутаты говорят: оптовая база — это государство в государстве.
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“Радуются даже чаю”. Они оказались на грани выживания из-за карантина
"Когда там что-то происходит, полиция даже не суется. У них собственная служба охраны. Хулиганства, легкие телесные — со всем справляются своими силами. И, естественно, в сводки полиции это не попадает", — утверждает депутат Карпеткин. — На базе есть магазины и общежития "для своих". Койко-место стоит семь тысяч. Те, кому дорого, снимают в "Испанских кварталах" одну квартиру на 25 человек".

Усман с проспекта Магеллана

Цены на аренду меблированной "двушки" в этом микрорайоне начинаются от пятидесяти тысяч рублей. Но приезжих интересуют более бюджетные варианты: голые "коробки" без отделки. Объявлениями о съеме исписаны лифты и стены в подъездах.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛифты в новостройках исписаны объявлениями
Лифты в Новостройках исписаны объявлениями - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Лифты в новостройках исписаны объявлениями
Андрей Карпеткин с участковым посетили такую квартиру. "Там не было даже перегородок, отделяющих санузел от комнаты, вместо них шторка, — рассказывает он. — По стенам — нары в два-три яруса. На них спали десять или пятнадцать человек".
Депутаты поселения создали сайт, где можно оставлять адреса "резиновых" квартир. Всего за несколько дней набралось 709 записей. Вот некоторые:
"Как перевалочный пункт. Приезжают с баулами, матрацами и тараканами. Неоднократно были драки, слышны женские вопли".
"Предположительно, столовая для мигрантов прямо в квартире".
© СосенскоеСнимок экрана с жалобами соседей
Снимок экрана с жалобами соседей
© Сосенское
Снимок экрана с жалобами соседей
Корреспондент РИА Новости прошла по нескольким адресам из перечня. Дверь открыли лишь раз — на проспекте Магеллана. Обстановка аскетичная, стены без обоев. Но чисто: нет ни неприятного запаха, ни тараканов. Снимают пятеро — три женщины и двое мужчин. Один, представившийся Усманом, рассказывает, что до заселения знакомы они не были, но все работают на "Фуд Сити". За жилье платят по пять тысяч. Владелец недвижимости — земляк из Узбекистана. "Квартиру сдает только своим", — объясняет Усман.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКвартиру снимает Усман и четыре его земляка
Усман снимает квартиру еще с четырьмя земляками - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Квартиру снимает Усман и четыре его земляка
Сам он работает на арендованном погрузчике. Получает даже по московским меркам неплохо — в среднем от пяти до десяти тысяч за 14-часовую смену. Говорит, что в месяц выходит до 120 тысяч. "Но почти все из этого отдаю: аренда кара — 30 тысяч, пропуск на базу — столько же. Солярка, ремонт... Домой удается отправить максимум 30".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУсман на съемной квартире
Усман на съемной квартире - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Усман на съемной квартире
Впрочем, Усман не жалуется. А вскоре в Москву на заработки должны приехать его родные братья — в семье их четверо.

Под "крышей" Железного Феликса

Вокруг мигрантов сформировалась теневая сфера услуг. Например, в Сосенском есть нелегальное такси. Машины без опознавательных знаков, но почти всегда — "Хендай-Солярис" белого цвета.

"Утром они останавливаются у подъездов, забирают людей, а вечером привозят. Такие "такси" часто нарушают правила: выезжают на встречку, тормозят посреди дороги, чтобы высадить пассажиров", — рассказывает Бармашев.

Бизнес на приезжих освоили и в садоводческих товариществах, например в "Коммунарке-1". Раньше участки здесь выдавали сотрудникам центрального аппарата МВД и КГБ. О серьезности статуса местных дачников свидетельствует бюст Дзержинского прямо за проходной. Но с недавних пор на шести сотках выросли мигрантские общежития. Всего их в товариществе десять.
У ворот — охранник. Он здесь всего две недели, но застал уже две пьяные разборки.
© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяОдин из гостевых домов в СНТ "Коммунарка -1"
Один из гостевых домов в СНТ Коммунарка -1 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Один из гостевых домов в СНТ "Коммунарка -1"
"Один из "гостей" полез ко мне через окно драться. По-русски не понимал, был явно неадекватен", — с неохотой вспоминает секьюрити.
Местные называют здания общежитиями, но по сути это однотипные коттеджи-хостелы. Три этажа, двенадцать комнат. Для заселения на двери есть телефон хозяина — Мурада.

Намаз на даче

Каждую пятницу в районе полудня жители "Гавриково-1" наблюдают, как к одному из домов тянутся сотни мужчин восточной внешности. Все они идут на джума-намаз — обязательную коллективную молитву у мусульман.
© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяВерующие у молельного дома в СНТ "Гавриково-1"
Верующие у молельного дома в СНТ Гавриково-1 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Верующие у молельного дома в СНТ "Гавриково-1"
Активисты в обращении президенту пишут, что на участке, предназначенном для ведения садоводства, "уже много лет нелегально функционирует молельный дом, еженедельно привлекающий сотни иностранцев…"
Сюда приходят компаниями по пять-десять человек. У двери разуваются. Всех желающих дом не вмещает — часть ждет у входа второй молитвы.
Председатель товарищества Виктор Майоров рассказывает, что жалобы поступают периодически.
"Кому понравится, когда у тебя под окнами толпа? Этот земельный участок куплен для выращивания овощей и фруктов. Есть решение Щербинского суда, согласно которому его нужно использовать по целевому назначению. Я обращался и в управление мусульман, и в правительство Москвы, но везде разводят руками", — говорит Майоров.
© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяУ входа в молельный дом
У входа в молельный дом - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
У входа в молельный дом
Посещают молельный дом не только мигранты — среди прихожан много граждан России. Люди и сами понимают, что доставляют неудобство владельцам соседних участков.
"Мы сейчас стоим на улице, ждем второй молитвы. А вдруг кому-то проехать надо? И хотя мы здесь всего на два часа раз в неделю, это все равно определенный дискомфорт", — говорит Магомед из Дагестана.
По его словам, местные верующие несколько лет просят выделить им другой участок — хоть на пустыре. В 2009-м он лично собирал подписи — идею поддержали больше миллиона человек. "Но нам так ничего и не предложили", — утверждает Магомед.

"Делаем вашу работу"

В шлепках и легкой куртке Фархад из Узбекистана стоит в подъезде дома на проспекте Магеллана. Вышел вынести мусор — и попал в облаву. Документы у него в порядке, но полицейские все равно требуют, чтобы он проехал в отделение.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПолицейский рейд в "Сосенском"
Полицейский рейд в Сосенском - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Полицейский рейд в "Сосенском"
Фархад знает о недовольстве местных жителей и о письме Путину. Но считает, что без мигрантов Россия не справится.

"Кто будет самую грязную и тяжелую работу делать? — спрашивает он с обидой в голосе. — Вот я сейчас ремонтирую три квартиры, получаю тысячу долларов в месяц. Русский за такие деньги будет связываться? А я знаю ребят, которые и за 300-400 согласятся".

В России Фархад уже восемь лет. Неплохо выучил язык. Даже некоторые устойчивые выражения, например "в тесноте да не в обиде". Так он описывает свои жилищные условия.
"Обычно ночую в квартире, которую ремонтирую. Но если заказчик против, еду в хостел. Вы их называете "резиновыми квартирами". Закончить рассказ Фархад не успевает — его усаживают в автозак.

Распределить нагрузку

В конце октября председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию приезжих на заработки. Власти Москвы заявили о планах полностью отказаться от мигрантов на стройках.
В Сосенском — другие предложения. Например, распределять нагрузку, не создавать предприятий, которые способствуют концентрации гастарбайтеров в одном месте — таких, как гигант "Фуд Сити". Кроме того, местные жители просят создать в поселении свой отдел полиции.
© РИА Новости / Евгений Одиноков"Испанский квартал" в Сосенском
Испанский квартал в Сосенском - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
"Испанский квартал" в Сосенском
Впрочем, в ближайшее время численность приезжих в Сосенском, видимо, будет только расти. После того как запустили автобусный маршрут до миграционного центра, снимать жилье здесь стало еще выгоднее. Посещать "Сахарово" приходится часто.
Пропускная способность центра — до 15 тысяч человек в день. А дальше, предполагает Кирилл Бармашев, Сосенское начнут покидать местные. В итоге получится как в Европе — кварталы, где живут одни иностранцы.
 
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