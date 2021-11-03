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Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем ЕС конфликт Палестины и Израиля
Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем ЕС конфликт Палестины и Израиля - РИА Новости, 03.11.2021
Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем ЕС конфликт Палестины и Израиля
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Ближнему Востоку Свеном Коопмансом палестино-израильское урегулирование, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:02
2021-11-03T19:02
2021-11-03T19:02
в мире
израиль
сша
оон
михаил богданов
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со спецпредставителем Евросоюза по Ближнему Востоку Свеном Коопмансом палестино-израильское урегулирование, сообщает министерство."В ходе обстоятельного обмена мнениями по ситуации в сфере палестино-израильского урегулирования была подтверждена необходимость консолидации усилий в интересах оздоровления социально-экономической обстановки на Западном берегу р.Иордан и в секторе Газа, а также создания условий для налаживания прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны обсудили "набор возможных практических шагов по линии ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС, включая созыв заседания "квартета" на министерском уровне, нацеленных на имплементацию принципа "двух государств" – Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности в соответствии с резолюциями ООН".Также была отмечена актуальность проведения инклюзивного межпалестинского диалога.
https://ria.ru/20211101/izrail-1757212328.html
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в мире, израиль, сша, оон, михаил богданов, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем ЕС конфликт Палестины и Израиля
Замглавы МИД обсудил со спецпредставителем Евросоюза палестино-израильское урегулирование