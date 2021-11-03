Захарова раскритиковала деятельность НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Захарова: вмешательство НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона грозит дестабилизацией
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Попытки НАТО навязать Азиатско-Тихоокеанскому региону свое видение грозят дестабилизацией обстановки в АТР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Полагаем, что попытки НАТО навязать региону свое видение архитектуры, еще раз повторю, грозят серьезно дестабилизировать обстановку в АТР", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва исходит из того, что урегулирование проблем Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии должно осуществляться исключительно политико-дипломатическим путем и носить комплексный многосторонний характер.
"Залогом нормализации ситуации в субрегионе является проявление вовлеченными государствами взаимной сдержанности, а также принятие конкретных мер, направленных на учет законных озабоченностей друг друга в русле известных российско-китайских инициатив на основе принципов поэтапности и синхронности", - добавила Захарова.
Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, продвигаемая США, Австралией и Японией, причём уже при поддержке НАТО, так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия задумана откровенно для принижения конструктивной объединительной роли АСЕАН в регионе с тем, чтобы переформатировать его под задачи сдерживания Китая и изоляции России.
Ранее президент США Джо Байдена заявил о планах увеличить военное присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе.