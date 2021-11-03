https://ria.ru/20211103/mid-1757592735.html

Захарова раскритиковала деятельность НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Захарова раскритиковала деятельность НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 03.11.2021

Захарова раскритиковала деятельность НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Попытки НАТО навязать Азиатско-Тихоокеанскому региону свое видение грозят дестабилизацией обстановки в АТР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:53

2021-11-03T16:53

2021-11-03T16:53

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мария захарова

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Попытки НАТО навязать Азиатско-Тихоокеанскому региону свое видение грозят дестабилизацией обстановки в АТР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Полагаем, что попытки НАТО навязать региону свое видение архитектуры, еще раз повторю, грозят серьезно дестабилизировать обстановку в АТР", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва исходит из того, что урегулирование проблем Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии должно осуществляться исключительно политико-дипломатическим путем и носить комплексный многосторонний характер."Залогом нормализации ситуации в субрегионе является проявление вовлеченными государствами взаимной сдержанности, а также принятие конкретных мер, направленных на учет законных озабоченностей друг друга в русле известных российско-китайских инициатив на основе принципов поэтапности и синхронности", - добавила Захарова.Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, продвигаемая США, Австралией и Японией, причём уже при поддержке НАТО, так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия задумана откровенно для принижения конструктивной объединительной роли АСЕАН в регионе с тем, чтобы переформатировать его под задачи сдерживания Китая и изоляции России.Ранее президент США Джо Байдена заявил о планах увеличить военное присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе.

https://ria.ru/20211103/lavrov-1757587224.html

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в мире, сша, джо байден, сергей лавров, мария захарова, россия