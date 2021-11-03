https://ria.ru/20211103/mgu-1757626338.html
МГУ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения
МГУ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения - РИА Новости, 03.11.2021
МГУ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения
Московский государственный университет с 8 ноября переходит на очный формат обучения с частичным дистанционным обучением в соответствии с приказом ректора МГУ... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:53
2021-11-03T18:53
2021-11-03T19:14
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Московский государственный университет с 8 ноября переходит на очный формат обучения с частичным дистанционным обучением в соответствии с приказом ректора МГУ Виктора Садовничего, сообщает пресс-служба вуза."Начиная с 8 ноября 2021 года, приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщает пресс-служба.Там же отметили, что при осложнении эпидситуации МГУ предусматривает перевод учебного процесса на отдельных факультетах на дистант.Представители профессорско-преподавательского состава старше 60 лет и сотрудники, имеющие хронические заболевания, будут допускаться к проведению аудиторных занятий только по согласованию, уточняется в сообщении.
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общество, коронавирус covid-19
18:53 03.11.2021 (обновлено: 19:14 03.11.2021)
МГУ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения
МГУ с 8 ноября переходит на очный формат обучения с элементами дистанционного
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Московский государственный университет с 8 ноября переходит на очный формат обучения с частичным дистанционным обучением в соответствии с приказом ректора МГУ Виктора Садовничего
, сообщает пресс-служба вуза.
"Начиная с 8 ноября 2021 года, приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщает пресс-служба.
Там же отметили, что при осложнении эпидситуации МГУ предусматривает перевод учебного процесса на отдельных факультетах на дистант.
Представители профессорско-преподавательского состава старше 60 лет и сотрудники, имеющие хронические заболевания, будут допускаться к проведению аудиторных занятий только по согласованию, уточняется в сообщении.