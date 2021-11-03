https://ria.ru/20211103/mgu-1757626338.html

МГУ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения

МГУ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения - РИА Новости, 03.11.2021

МГУ с 8 ноября переходит на смешанный формат обучения

Московский государственный университет с 8 ноября переходит на очный формат обучения с частичным дистанционным обучением в соответствии с приказом ректора МГУ... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:53

2021-11-03T18:53

2021-11-03T19:14

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Московский государственный университет с 8 ноября переходит на очный формат обучения с частичным дистанционным обучением в соответствии с приказом ректора МГУ Виктора Садовничего, сообщает пресс-служба вуза."Начиная с 8 ноября 2021 года, приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщает пресс-служба.Там же отметили, что при осложнении эпидситуации МГУ предусматривает перевод учебного процесса на отдельных факультетах на дистант.Представители профессорско-преподавательского состава старше 60 лет и сотрудники, имеющие хронические заболевания, будут допускаться к проведению аудиторных занятий только по согласованию, уточняется в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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