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Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой
Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой - РИА Новости, 03.11.2021
Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил бывшего министра транспорта и связи республики - генерального директора АО "ГЛОНАСС" Игоря Милашевского медалью "За заслуги... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:14
2021-11-03T23:14
2021-11-03T23:14
общество
рамзан кадыров
глонасс (система навигации)
чеченская республика (чечня)
эра-глонасс
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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил бывшего министра транспорта и связи республики - генерального директора АО "ГЛОНАСС" Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС"."Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров наградил генерального директора АО ГЛОНАСС Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской республикой". Награда присуждена за высокие достижения в сфере развития государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Чеченской республике, а также за безупречный и добросовестный труд", - говорится в сообщении пресс-службы.Милашевский занимал должность министра транспорта и связи Чечни с 2004 по 2007 гг.За это время, по информации пресс-службы АО "ГЛОНАСС", он провёл в республике масштабную программу по восстановлению и модернизации инфраструктуры транспорта и коммуникационных систем региона.Предполагается, что официальная церемония награждения Милашевского пройдет в рамках его визита в Чечню.
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общество, рамзан кадыров, глонасс (система навигации), чеченская республика (чечня), эра-глонасс, россия
Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой
Кадыров наградил главу ГЛОНАСС Милашевского медалью за заслуги перед республикой