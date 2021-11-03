https://ria.ru/20211103/medal-1757659375.html

Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой

Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой - РИА Новости, 03.11.2021

Кадыров наградил главу ГЛОНАСС за заслуги перед республикой

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил бывшего министра транспорта и связи республики - генерального директора АО "ГЛОНАСС" Игоря Милашевского медалью "За заслуги... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:14

2021-11-03T23:14

2021-11-03T23:14

общество

рамзан кадыров

глонасс (система навигации)

чеченская республика (чечня)

эра-глонасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/08/1562760834_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_d6fb65316eb3508d0a6505105239be6c.jpg

ГРОЗНЫЙ, 3 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил бывшего министра транспорта и связи республики - генерального директора АО "ГЛОНАСС" Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС"."Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров наградил генерального директора АО ГЛОНАСС Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской республикой". Награда присуждена за высокие достижения в сфере развития государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в Чеченской республике, а также за безупречный и добросовестный труд", - говорится в сообщении пресс-службы.Милашевский занимал должность министра транспорта и связи Чечни с 2004 по 2007 гг.За это время, по информации пресс-службы АО "ГЛОНАСС", он провёл в республике масштабную программу по восстановлению и модернизации инфраструктуры транспорта и коммуникационных систем региона.Предполагается, что официальная церемония награждения Милашевского пройдет в рамках его визита в Чечню.

https://ria.ru/20211022/kadyrov-1755838808.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рамзан кадыров, глонасс (система навигации), чеченская республика (чечня), эра-глонасс, россия