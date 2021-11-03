https://ria.ru/20211103/matkapital-1757512580.html
В ГД внесли проект, регулирующий получение маткапитала отцами
В ГД внесли проект, регулирующий получение маткапитала отцами - РИА Новости, 03.11.2021
В ГД внесли проект, регулирующий получение маткапитала отцами
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение оснований на получение материнского капитала для отцов, его смогут получить... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:50
2021-11-03T11:50
2021-11-03T11:50
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение оснований на получение материнского капитала для отцов, его смогут получить мужчины, в одиночку воспитывающие своих двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время материнский (семейный) капитал предоставляется в приоритетном порядке женщинам в связи с социальными рисками материнства – беременность, рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье и возможные трудности в трудоустройстве.Право у мужчины на такую поддержку является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда у женщины оно прекратилось по установленным законом основаниям. Не является производным это право только тогда, когда мужчина является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей.Законопроектом предлагается распространить право на получение материнского капитала (семейный) на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей.Также документ предусматривает переход права на материнский (семейный) капитал к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.Как уточняется в финансово-экономическом обосновании законопроекта, объем возникающих обязательств федерального бюджета, связанных с предоставлением такой меры поддержки, составит 72,3 миллиона рублей.
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общество, госдума рф, россия
В ГД внесли проект, регулирующий получение маткапитала отцами
В ГД внесли проект, расширяющий основания на получение маткапитала отцами
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект, предусматривающий расширение оснований на получение материнского капитала для отцов, его смогут получить мужчины, в одиночку воспитывающие своих двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России
.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время материнский (семейный) капитал предоставляется в приоритетном порядке женщинам в связи с социальными рисками материнства – беременность, рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье и возможные трудности в трудоустройстве.
Право у мужчины на такую поддержку является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда у женщины оно прекратилось по установленным законом основаниям. Не является производным это право только тогда, когда мужчина является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей.
Законопроектом предлагается распространить право на получение материнского капитала (семейный) на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей.
Также документ предусматривает переход права на материнский (семейный) капитал к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
Как уточняется в финансово-экономическом обосновании законопроекта, объем возникающих обязательств федерального бюджета, связанных с предоставлением такой меры поддержки, составит 72,3 миллиона рублей.