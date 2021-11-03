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Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий

Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий - РИА Новости, 03.11.2021

Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий

Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T05:40

2021-11-03T05:40

2021-11-03T08:34

экономика

турция

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщается на сайте ведомства.Концентрация пестицида "Хлорпирифос" превысила максимально допустимый уровень.В публикации подчеркнули, что продукцию изымут из оборота.В конце октября Роспотребнадзор объявил о приостановке ввоза в Россию мандаринов одной из турецких компаний с 29 октября. Там нашли повышенное содержание того же пестицида."Хлорпирифос" используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.

https://ria.ru/20211028/mandariny-1756636578.html

турция

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россия

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2021

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экономика, турция, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия