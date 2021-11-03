https://ria.ru/20211103/limony-1757477455.html
Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий
Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий - РИА Новости, 03.11.2021
Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T05:40
2021-11-03T05:40
2021-11-03T08:34
экономика
турция
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4bd511cea79219ad31a18a644f73ed42.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщается на сайте ведомства.Концентрация пестицида "Хлорпирифос" превысила максимально допустимый уровень.В публикации подчеркнули, что продукцию изымут из оборота.В конце октября Роспотребнадзор объявил о приостановке ввоза в Россию мандаринов одной из турецких компаний с 29 октября. Там нашли повышенное содержание того же пестицида."Хлорпирифос" используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.
https://ria.ru/20211028/mandariny-1756636578.html
турция
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_98aa06660b0b40fcf53cc08158b2c9ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
05:40 03.11.2021 (обновлено: 08:34 03.11.2021)
Роспотребнадзор приостановил импорт лимонов одного из турецких предприятий
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из турецкого Gonder Soguk из-за пестицидов