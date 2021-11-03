https://ria.ru/20211103/lichnost-1757476353.html

Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян

Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян - РИА Новости, 03.11.2021

Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян

Аферы с банковскими картами, мошеннические схемы выуживания личных данных уже давно стали весомой составляющей правонарушений в России, однако дальнейшее... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T03:33

2021-11-03T03:33

2021-11-03T03:33

технологии

москва

россия

евгений царев

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аферы с банковскими картами, мошеннические схемы выуживания личных данных уже давно стали весомой составляющей правонарушений в России, однако дальнейшее развитие технологий грозит и увеличением масштабов проблем - уже в следующем году могут начаться массовые кражи цифровых личностей - данных личных и финансовых документов, рассказал РИА Новости эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев.Он уточнил, что под угрозой оказываются практически все жители России трудоспособного возраста, имеющие денежные средства на счетах, "потому что именно финансовый интерес движет мошенниками".Царев отметил, что прежде всего злоумышленники охотятся за основными документами: данными паспорта, адресами, СНИЛСами, свидетельствами о браке, разводе, рождении детей, сведениях о трудовой деятельности и имуществе."Все эти данные легко добываются из баз, которые можно найти в интернете или купить на черном рынке. Более специфические сведения, включая информацию о кредитах и счетах, оформленных страховках, перенесенных заболеваниях и вакцинации можно получить там же. Сложнее с биометрическими данными, цифровой подписью и доступом к банковским счетам, но и это реально "вскрыть", - предупреждает специалист.Кроме того, что касается голоса и изображения лица, то современные технологии создания дипфейков - поддельных аудио и видео - могут помочь преступникам в достижении целей."Уже сегодня вполне реально сделать запись голоса жертвы на основе ее же фраз, записанных мошенниками во время предварительных звонков. Многие граждане, хоть и не выполняют просьбы телефонных злоумышленников, но разговаривают с ними несколько минут. Такое общение может стать основой для фейковой записи, с помощью которой можно позвонить в банк, совершить операцию по счетам, а затем посредством дополнительных манипуляций перевести деньги на мошеннический счет. Также, задействовав технологии, можно воссоздать изображение лица по фото в социальных сетях, скану паспорта и так далее", - рассказал Царев.Он добавил, что "пока мошенники не слишком активно занимаются этой темой, но когда ЕБС (единая биометрическая система) заработает в полную силу, и платежи с идентификацией по голосу или изображению лица станут повсеместными, подключатся и преступники - тогда технологии дипфейков заработают на полную мощность".

https://ria.ru/20211102/rubl-1757311398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, россия, евгений царев