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https://ria.ru/20211103/lavrov-1757587224.html
МИД объяснил отказ Лаврова от участия в нормандской встрече министров
МИД объяснил отказ Лаврова от участия в нормандской встрече министров - РИА Новости, 03.11.2021
МИД объяснил отказ Лаврова от участия в нормандской встрече министров
График министра иностранных дел России Сергея Лаврова не позволяет ему в ближайшее время принять участие в министерской встрече "нормандского формата", на... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:35
2021-11-03T16:59
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
в мире
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рим
мид франции‎
большая двадцатка
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. График министра иностранных дел России Сергея Лаврова не позволяет ему в ближайшее время принять участие в министерской встрече "нормандского формата", на проведении которой настаивают Киев и западные страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Без ясного понимания возможных результатов такой встречи говорить о каких-либо датах ее проведения просто не имеет смысла", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что вопрос об организации министерской встречи затрагивался в ходе переговоров Лаврова с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом в Риме на полях саммита G20, однако, французы не смогли дать четкого ответа о том, какими должны были бы быть итоги такой встречи."Также французский коллега был проинформирован, что рабочий график министра Лаврова в ближайшее время не позволяет ему принять участие в предполагаемом министерском заседании "нормандской четвёртки", - сказала Захарова."Наша позиция хорошо известна. Она не изменилась. Мы исходим из необходимости тщательной подготовки такого мероприятия, включая, безусловно, разработку итогового документа. В нем должны быть отражены состояние переговорного процесса, в том числе ход выполнения решений парижского саммита "четверки" 2019 года и новые ориентиры по продвижению внутриукраинского урегулирования на основе минских соглашений. Есть ли такой документ на сегодняшний день, его проект? Ответ: нет, такого документа нет, даже в проекте", - добавила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20211101/normandskiy_format-1757212507.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, в мире, киев, рим, мид франции‎, большая двадцатка, жан-ив ле дриан, мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:35 03.11.2021 (обновлено: 16:59 03.11.2021)
 
МИД объяснил отказ Лаврова от участия в нормандской встрече министров

МИД объяснил, что Лавров не будет участвовать в нормандской встрече из-за рабочего графика

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. График министра иностранных дел России Сергея Лаврова не позволяет ему в ближайшее время принять участие в министерской встрече "нормандского формата", на проведении которой настаивают Киев и западные страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Без ясного понимания возможных результатов такой встречи говорить о каких-либо датах ее проведения просто не имеет смысла", - сказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что вопрос об организации министерской встречи затрагивался в ходе переговоров Лаврова с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом в Риме на полях саммита G20, однако, французы не смогли дать четкого ответа о том, какими должны были бы быть итоги такой встречи.
"Также французский коллега был проинформирован, что рабочий график министра Лаврова в ближайшее время не позволяет ему принять участие в предполагаемом министерском заседании "нормандской четвёртки", - сказала Захарова.
"Наша позиция хорошо известна. Она не изменилась. Мы исходим из необходимости тщательной подготовки такого мероприятия, включая, безусловно, разработку итогового документа. В нем должны быть отражены состояние переговорного процесса, в том числе ход выполнения решений парижского саммита "четверки" 2019 года и новые ориентиры по продвижению внутриукраинского урегулирования на основе минских соглашений. Есть ли такой документ на сегодняшний день, его проект? Ответ: нет, такого документа нет, даже в проекте", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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