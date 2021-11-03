https://ria.ru/20211103/lavrov-1757577186.html
Лавров встретится с главой комиссии Африканского союза
Лавров встретится с главой комиссии Африканского союза - РИА Новости, 03.11.2021
Лавров встретится с главой комиссии Африканского союза
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом 16 ноября, заявила официальный представитель российского РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:07
2021-11-03T16:07
2021-11-03T16:07
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом 16 ноября, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Шестнадцатого ноября состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем комиссии Африканского союза, который будет находиться с рабочим визитом в Москве в период с 16 по 18 ноября", - сказала она на брифинге в среду.Основное внимание, по ее словам, будет уделено реализации меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве, который был подписан на полях саммита Россия - Африка в Сочи в 2019 году."Глава МИД РФ и представитель комиссии Афросоюза планируют обсудить задачи дальнейшего укрепления стратегического партнерства России и Афросоюза в том числе в таких областях, как поддержание мира, обеспечение безопасности, подготовка кадров, а также развитие образования, науки и технологий", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20211027/sudan-1756492773.html
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в мире, сочи, москва, сергей лавров, африканский союз, мария захарова, россия
Лавров встретится с главой комиссии Африканского союза
Лавров обсудит двустороннее сотрудничество с главой комиссии Африканского союза