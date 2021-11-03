11:32 03.11.2021 (обновлено: 12:24 03.11.2021)
Журнал The Lancet опубликовал новую статью о безопасности "Спутника Лайт"
Журнал The Lancet опубликовал новую статью о безопасности вакцины "Спутник Лайт"
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью Центра имени Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил РФПИ, выступающий спонсором исследования.
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", — говорится в пресс-релизе.
Нерандомизированное испытание подтвердило, что препарат вызывает сильный иммунный ответ как в группе непереболевших COVID-19, так и у перенесших инфекцию. Большинство зафиксированных побочных эффектов были легкими или умеренными, серьезных нежелательных проявлений ученые не выявили.
Более ранние исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали ее эффективность (70 процентов) против дельта-штамма в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75 процентов.
При ее использовании в качестве бустера других вакцин эффективность составила более 83 процентов против заражения и более 94 процентов против госпитализации.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.