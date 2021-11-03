https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html

Журнал The Lancet опубликовал новую статью о безопасности "Спутника Лайт"

Журнал The Lancet опубликовал новую статью о безопасности "Спутника Лайт" - РИА Новости, 03.11.2021

Журнал The Lancet опубликовал новую статью о безопасности "Спутника Лайт"

Медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью Центра имени Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:32

2021-11-03T11:32

2021-11-03T12:24

распространение коронавируса

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью Центра имени Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщил РФПИ, выступающий спонсором исследования."Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", — говорится в пресс-релизе.Нерандомизированное испытание подтвердило, что препарат вызывает сильный иммунный ответ как в группе непереболевших COVID-19, так и у перенесших инфекцию. Большинство зафиксированных побочных эффектов были легкими или умеренными, серьезных нежелательных проявлений ученые не выявили.Более ранние исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали ее эффективность (70 процентов) против дельта-штамма в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75 процентов. При ее использовании в качестве бустера других вакцин эффективность составила более 83 процентов против заражения и более 94 процентов против госпитализации.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.

https://ria.ru/20211102/sputnik_layt-1757328122.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the lancet, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"