https://ria.ru/20211103/kuleba-1757537606.html

Кулеба обвинил Россию в дискредитации Украины из-за инцидента с Зеленским

Кулеба обвинил Россию в дискредитации Украины из-за инцидента с Зеленским - РИА Новости, 03.11.2021

Кулеба обвинил Россию в дискредитации Украины из-за инцидента с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "разбрызгивании желчи" для дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:27

2021-11-03T13:27

2021-11-03T13:56

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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "разбрызгивании желчи" для дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго.Во вторник президента Владимира Зеленского не оказалось на сессии, когда его позвал выступить модератор мероприятия экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель по вопросам климата Джон Керри.Глава МИД заявил, что сбой произошел не по вине страны, а со стороны организаторов, поэтому делегации не оказалось в зале в нужное время. Он считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию о скандале из-за отсутствия главы государства на заседании."Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было", — сказал Кулеба в видеообращении в Facebook.Он добавил, что считает подобное нормальным организационным моментом, а на конференциях такого уровня, по его словам, могут происходить самые разные вещи. Министр пояснил, что делегации помешал вовремя попасть в зал плавающий график, связанный с большим количеством встреч на полях мероприятия. Во время сессии, на которой обсуждали "метановую инициативу", Зеленский проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая была "очень предметной и долгосрочной".

https://ria.ru/20211102/zelenskiy-1757424965.html

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756341653.html

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в мире, украина, оон, глазго (город), владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия