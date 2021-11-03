13:27 03.11.2021 (обновлено: 13:56 03.11.2021)
Кулеба обвинил Россию в дискредитации Украины из-за инцидента с Зеленским
Кулеба обвинил Россию в "разбрызгивании желчи" из-за инцидента с Зеленским в Глазго
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "разбрызгивании желчи" для дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго.
Во вторник президента Владимира Зеленского не оказалось на сессии, когда его позвал выступить модератор мероприятия экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель по вопросам климата Джон Керри.
Глава МИД заявил, что сбой произошел не по вине страны, а со стороны организаторов, поэтому делегации не оказалось в зале в нужное время. Он считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию о скандале из-за отсутствия главы государства на заседании.
"Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было", — сказал Кулеба в видеообращении в Facebook.
Он добавил, что считает подобное нормальным организационным моментом, а на конференциях такого уровня, по его словам, могут происходить самые разные вещи.
Министр пояснил, что делегации помешал вовремя попасть в зал плавающий график, связанный с большим количеством встреч на полях мероприятия. Во время сессии, на которой обсуждали "метановую инициативу", Зеленский проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая была "очень предметной и долгосрочной".
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