https://ria.ru/20211103/kuban-1757621804.html

На Кубани завели дело о халатности из-за насилия над школьником-аутистом

На Кубани завели дело о халатности из-за насилия над школьником-аутистом - РИА Новости, 03.11.2021

На Кубани завели дело о халатности из-за насилия над школьником-аутистом

Следствие на Кубани завело дело о халатности на должностных лиц школы, где подростки насиловали малолетнего мальчика, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:36

2021-11-03T18:36

2021-11-03T18:36

происшествия

крымский район

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Следствие на Кубани завело дело о халатности на должностных лиц школы, где подростки насиловали малолетнего мальчика, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.В конце октября после того, как стало известно, что на Кубани подростки издевались над второклассником, СК сообщил о возбуждении уголовного дела, глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль. По данным местных СМИ, шестеро учеников 6-7 классов в школе № 41 станицы Варениковской Крымского района издевались над мальчиком-аутистом, насилуя его палкой и снимая происходящее на видео.В среду региональное СУСК сообщило, что дело поручено следственной группе из числа наиболее опытных следователей аппарата управления, привлечены следователи-криминалисты и опытные психологи."Установлены лица, имеющие отношение к происшествию. Следствием проведены допросы пострадавшего ребенка и его матери, других несовершеннолетних и их законных представителей. Пострадавший малолетний ребенок не имеет хронических заболеваний, у него отсутствуют отклонения в развитии, как это было отмечено рядом СМИ. Возраст несовершеннолетнего, применившего к малолетнему недозволенное, составляет 12 лет, как и возраст другого подростка, присутствовавшего в момент инцидента", - говорится в сообщении.Информация о возможных иных противоправных действиях по отношению к мальчику со стороны других лиц также будет проверена. Все подростки отрицают, что снимали происходящее на видео, поясняют, что была сделана фотография, которая, однако, не распространялась ими в открытых источниках, их мобильные телефоны изъяты и направлены на соответствующие исследования, информирует СУСК."Следствием дана оценка и бездействию работников образовательных учреждений - возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц школы. Допрошены руководство и педагогический состав школы, в которой обучаются несовершеннолетние, в учреждении изъята интересующая следствие документация, а также документы, отражающие воспитательную работу педагогов за три последних года", - добавляется в релизе.К кроме того, установлено, что в начале октября текущего года 12-летний участник происшествия совершил мелкое хищение в магазине, поведение несовершеннолетнего и общение со сверстниками ухудшилось, однако должных профилактических мер принято не было, уточняет пресс-служба ведомства.Назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз, дело находится на контроле у руководства СКР.

https://ria.ru/20211006/pedofil-1753306317.html

https://ria.ru/20211101/kuban-1757157425.html

https://ria.ru/20210722/podrostki-1742432526.html

крымский район

краснодарский край

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происшествия, крымский район, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)