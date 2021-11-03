https://ria.ru/20211103/krym-1757652484.html
Крымские власти оценили ситуацию с коронавирусом в республике
Крымские власти оценили ситуацию с коронавирусом в республике - РИА Новости, 03.11.2021
Крымские власти оценили ситуацию с коронавирусом в республике
В Крыму сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, однако есть медленное снижение роста заболеваемости, заявил председатель крымского правительства Юрий... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:47
2021-11-03T21:47
2021-11-03T21:47
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коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Крыму сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, однако есть медленное снижение роста заболеваемости, заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк."На сегодня ситуация сложная. Каждый день идет рост заболеваемости примерно на 13-15 случаев за сутки. Если говорить о двух-трехнедельной давности, то, к счастью, рост уменьшается. Тогда было порядка 25-30 случаев за сутки. Идет медленное, но снижение роста заболеваемости", - сказал Гоцанюк в эфире крымского телеканала "Миллет".По его словам, после того как в республике в октябре ввели дополнительные ограничительные мероприятия, произошло увеличение числа вакцинированных людей на 7,3%.Гоцанюк подчеркнул, что введение системы QR-кодов в республике позволит уменьшить количество заболевших."Это стимулирует людей вакцинироваться. Динамика, к счастью, положительная", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757582745.html
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Крымские власти оценили ситуацию с коронавирусом в республике
Крымские власти назвали ситуацию с коронавирусом в республике сложной