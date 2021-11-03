https://ria.ru/20211103/krym-1757495057.html
В Крыму впервые выявили более 740 заболевших COVID-19
В Крыму впервые выявили более 740 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Крыму впервые выявили более 740 заболевших COVID-19
Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за последние сутки впервые выявлено свыше 740 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:33
2021-11-03T10:33
2021-11-03T10:33
распространение коронавируса
общество
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за последние сутки впервые выявлено свыше 740 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний перешагнуло отметку 700 случаев в сутки."За 2 ноября зарегистрирован 741 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 1076 человек ", - говорится в сообщении ведомства.Протестирован за сутки на коронавирус 9731 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 969 случаев COVID-19, выздоровели 86 689 человек. Умерли с диагнозом COVID 3049 человек (в том числе за последние сутки – 19).
https://ria.ru/20211102/myasnikov-1757455290.html
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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Крыму впервые выявили более 740 заболевших COVID-19
В Крыму за сутки выявили 741 заболевшего COVID-19