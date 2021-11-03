https://ria.ru/20211103/krym-1757495057.html

В Крыму впервые выявили более 740 заболевших COVID-19

В Крыму впервые выявили более 740 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В Крыму впервые выявили более 740 заболевших COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за последние сутки впервые выявлено свыше 740 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:33

2021-11-03T10:33

2021-11-03T10:33

распространение коронавируса

общество

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981278_0:395:2495:1798_1920x0_80_0_0_1b09c2bd41f373da4f1b12a01dce47a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжается уже месяц, за последние сутки впервые выявлено свыше 740 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. С 29 октября число выявленных заболеваний перешагнуло отметку 700 случаев в сутки."За 2 ноября зарегистрирован 741 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 1076 человек ", - говорится в сообщении ведомства.Протестирован за сутки на коронавирус 9731 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлено 98 969 случаев COVID-19, выздоровели 86 689 человек. Умерли с диагнозом COVID 3049 человек (в том числе за последние сутки – 19).

https://ria.ru/20211102/myasnikov-1757455290.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии