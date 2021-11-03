https://ria.ru/20211103/krushenie-1757583222.html

Глава Иркутской области выехал на место крушения Ан-12

Глава Иркутской области выехал на место крушения Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021

Глава Иркутской области выехал на место крушения Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что выехал на место крушения самолета Ан-12 в районе села Пивовариха. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:27

2021-11-03T16:27

2021-11-03T19:29

происшествия

иркутск

иркутская область

ан-12

чукотка

игорь кобзев

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что выехал на место крушения самолета Ан-12 в районе села Пивовариха."Чуть больше часа назад в районе Пивоварихи, в 7 километрах от Иркутска произошло крушение самолета Ан-12. Незамедлительно выехал на место авиакатастрофы. Грузовой борт следовал по маршруту Якутск - Иркутск. Он заходил на второй круг. Упал и загорелся. По предварительной информации на борту было 8 человек", - написал Кобзев в Instagram.По его словам, на месте крушения работают спасатели, туда уже выехали четыре бригады скорой и две - медицины катастроф.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали.

https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html

иркутск

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