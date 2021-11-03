https://ria.ru/20211103/krushenie-1757580259.html

После крушения Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело

После крушения Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело - РИА Новости, 03.11.2021

После крушения Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело

В Иркутске по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:17

2021-11-03T16:17

2021-11-03T19:32

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета ан-12 под иркутском

ан-12

чукотка

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Иркутске по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается на сайте СК РФ.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали."По факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 3 ноября при заходе на второй круг в четырех километрах от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту "Кепервеем-Якутск-Иркутск". По данным СК, на борту воздушного судна находились предположительно шесть членов экипажа, в настоящее время число пострадавших уточняется.Подчеркивается, что следственная группа уже выехала на место происшествия, проводится комплекс действий для установления обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html

https://ria.ru/20211103/an-12-1757578253.html

иркутск

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета ан-12 под иркутском, ан-12, чукотка, россия