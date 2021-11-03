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https://ria.ru/20211103/krushenie-1757580259.html
После крушения Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело
После крушения Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело - РИА Новости, 03.11.2021
После крушения Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело
В Иркутске по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:17
2021-11-03T19:32
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета ан-12 под иркутском
ан-12
чукотка
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Иркутске по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается на сайте СК РФ.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали."По факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.По предварительной информации, 3 ноября при заходе на второй круг в четырех километрах от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту "Кепервеем-Якутск-Иркутск". По данным СК, на борту воздушного судна находились предположительно шесть членов экипажа, в настоящее время число пострадавших уточняется.Подчеркивается, что следственная группа уже выехала на место происшествия, проводится комплекс действий для установления обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html
https://ria.ru/20211103/an-12-1757578253.html
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета ан-12 под иркутском, ан-12, чукотка, россия
16:17 03.11.2021 (обновлено: 19:32 03.11.2021)
 
После крушения Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело

После крушения самолета Ан-12 под Иркутском завели уголовное дело

© Фото : МЧС РоссииНа месте крушения Ан-12 в Иркутской области
На месте крушения Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Иркутске по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается на сайте СК РФ.
Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали.
Военно-транспортный самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 16:05
Появились первые кадры с места падения Ан-12 в Иркутской области
"По факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Крушение Ан-12 под Иркутском
© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
1 из 8

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
2 из 8

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
3 из 8

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

Документы на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
4 из 8

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service

После крушения самолета завели уголовное дело.

Место крушения самолета Ан-12 под Иркутском
5 из 8

После крушения самолета завели уголовное дело.

© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service
© Фото : МЧС России

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия крушения грузового самолета под Иркутском
6 из 8

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

Обломки самолета Ан-12, потерпевшего крушение и сгоревшего в Иркутской области
7 из 8

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

Шасси самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области
8 из 8

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самолет, летевший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 по московскому времени при заходе на посадку.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
2 из 8

Экипаж доложил о намерении уйти на второй круг, после этого связь прервалась.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Самолет разбился недалеко от иркутского аэропорта. Горящие обломки нашли в районе села Пивовариха.

© REUTERS / Press service of the Governor of the Irkutsk region
4 из 8

Спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
5 из 8

После крушения самолета завели уголовное дело.

© AP Photo / Russian Emergency Ministry Press Service
6 из 8

Возможными причинами ЧП называют погодные условия или техническую неисправность.

© Фото : МЧС России
7 из 8

Местные жители говорят, что в районе ЧП была сильная метель.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 8

На место происшествия направили опытных криминалистов Следственного комитета.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
По предварительной информации, 3 ноября при заходе на второй круг в четырех километрах от Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолета АН-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту "Кепервеем-Якутск-Иркутск". По данным СК, на борту воздушного судна находились предположительно шесть членов экипажа, в настоящее время число пострадавших уточняется.
Подчеркивается, что следственная группа уже выехала на место происшествия, проводится комплекс действий для установления обстоятельств произошедшего.
На месте крушения Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 16:10
В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском
 
ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Крушение самолета Ан-12 под ИркутскомАн-12ЧукоткаРоссия
 
 
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