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Уральскому врачу отомстили за смерть ковидного больного
На Урале расстреляли машину врача ковидной реанимации - РИА Новости, 03.11.2021
Уральскому врачу отомстили за смерть ковидного больного
В Свердловской области неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы № 1. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:14
2021-11-03T11:14
2021-11-03T13:44
происшествия
свердловская область
валерий горелых
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Свердловской области неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы № 1.По информации местных СМИ, злоумышленник вел огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения. При этом никто не пострадал. Предполагается, что мотивом могла быть месть из-за смерти родственника нападавшего от COVID-19.Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия.Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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происшествия, свердловская область, валерий горелых
11:14 03.11.2021 (обновлено: 13:44 03.11.2021)
На Урале расстреляли машину врача ковидной реанимации
В Свердловской области обстреляли машину врача реанимации и ковидную больницу