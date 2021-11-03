https://ria.ru/20211103/kovid-1757502228.html

Уральскому врачу отомстили за смерть ковидного больного

На Урале расстреляли машину врача ковидной реанимации - РИА Новости, 03.11.2021

Уральскому врачу отомстили за смерть ковидного больного

В Свердловской области неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы № 1. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:14

2021-11-03T11:14

2021-11-03T13:44

происшествия

свердловская область

валерий горелых

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Свердловской области неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы № 1.По информации местных СМИ, злоумышленник вел огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения. При этом никто не пострадал. Предполагается, что мотивом могла быть месть из-за смерти родственника нападавшего от COVID-19.Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия.Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html

свердловская область

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2021

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происшествия, свердловская область, валерий горелых