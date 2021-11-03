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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20211103/kosmos-1757576828.html
"Роскосмос" подтвердил сроки выхода космонавтов в открытый космос
"Роскосмос" подтвердил сроки выхода космонавтов в открытый космос - РИА Новости, 03.11.2021
"Роскосмос" подтвердил сроки выхода космонавтов в открытый космос
Первый в 2022 году выход российских космонавтов в открытый космос планируется на 19 января, сообщается в журнале "Роскосмоса", опубликованном на сайте... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:06
2021-11-03T16:06
хочу стать космонавтом
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
саманта кристофоретти
петр дубров
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый в 2022 году выход российских космонавтов в открытый космос планируется на 19 января, сообщается в журнале "Роскосмоса", опубликованном на сайте госкорпорации."19.01. Выход в открытый космос Антона Шкаплерова и Петра Дуброва по программе ВКД-51 для прокладки кабелей между узловым модулем "Причал" и "Наукой" с целью их интеграции", - говорится в журнале.Второй выход планируется на 27 января, третий - на 2 февраля (в нем может принять участие европейский астронавт Маттиас Маурер), отмечается в издании "Роскосмоса".Ранее из программы полета станции, попавшей в распоряжение РИА Новости, стало известно, что российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по количеству выходов с борта МКС – девять: ВКД-51 - 19 января, ВКД-52 - 27 января, ВКД-53 - 2 февраля, ВКД-54 - в апреле, ВКД-55, ВКД-56 и ВКД-57 - в июле, ВКД-58 - в августе, ВКД-59 - в ноябре.В январе-феврале 2022 года ожидаются "оживление" модуля "Причал" и инициализация европейского манипулятора ERA на модуле "Наука". Затем планируются перенос с модуля "Рассвет" и установка на "Науке" при помощи ERA шлюзовой камеры, радиатора и переносного рабочего места, а также монтаж на "Науке" системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры.Действующий рекорд по числу российских выходов с МКС был установлен в 2013 году, тогда их было шесть. А всего с 2001 по 2021 годы на МКС было осуществлено 58 российских выходов, в том числе восемь внеплановых.В нескольких выходах, помимо российских космонавтов, предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.
https://ria.ru/20211026/kosmos-1756256071.html
https://ria.ru/20211003/proton-1752842293.html
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), саманта кристофоретти, петр дубров
16:06 03.11.2021
 
"Роскосмос" подтвердил сроки выхода космонавтов в открытый космос

"Роскосмос" подтвердил сроки первого в 2022 году выхода в открытый космос 19 января

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый в 2022 году выход российских космонавтов в открытый космос планируется на 19 января, сообщается в журнале "Роскосмоса", опубликованном на сайте госкорпорации.
"19.01. Выход в открытый космос Антона Шкаплерова и Петра Дуброва по программе ВКД-51 для прокладки кабелей между узловым модулем "Причал" и "Наукой" с целью их интеграции", - говорится в журнале.
Второй выход планируется на 27 января, третий - на 2 февраля (в нем может принять участие европейский астронавт Маттиас Маурер), отмечается в издании "Роскосмоса".
Ранее из программы полета станции, попавшей в распоряжение РИА Новости, стало известно, что российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по количеству выходов с борта МКС – девять: ВКД-51 - 19 января, ВКД-52 - 27 января, ВКД-53 - 2 февраля, ВКД-54 - в апреле, ВКД-55, ВКД-56 и ВКД-57 - в июле, ВКД-58 - в августе, ВКД-59 - в ноябре.
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В январе-феврале 2022 года ожидаются "оживление" модуля "Причал" и инициализация европейского манипулятора ERA на модуле "Наука". Затем планируются перенос с модуля "Рассвет" и установка на "Науке" при помощи ERA шлюзовой камеры, радиатора и переносного рабочего места, а также монтаж на "Науке" системы крепления крупногабаритных объектов для научной аппаратуры.
Действующий рекорд по числу российских выходов с МКС был установлен в 2013 году, тогда их было шесть. А всего с 2001 по 2021 годы на МКС было осуществлено 58 российских выходов, в том числе восемь внеплановых.
В нескольких выходах, помимо российских космонавтов, предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.
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Хочу стать космонавтомАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Саманта КристофореттиПетр Дубров
 
 
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