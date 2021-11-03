https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757658716.html

Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга

Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга - РИА Новости, 03.11.2021

Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:04

2021-11-03T23:04

2021-11-03T23:04

распространение коронавируса

бельгия

германия

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757190932_212:0:3853:2048_1920x0_80_0_0_95b7adf44f05b5066347b53ed3a7ceb2.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell.Главным предметом исследования ученых из Германии и Бельгии стала аносмия - потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавирусной инфекции.Специалисты исследовали 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, и имели возможность наблюдать все еще реплицирующийся вирус. Согласно их выводам, главными объектами заражения в обонятельном эпителии носовой полости становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки."Мы не обнаружили свидетельств заражения отвечающих за обоняние сенсорных нейронов, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы (во внутричерепной полости - ред.) также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - говорится в выводах ученых.Как отмечает газета Guardian, опубликованное исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки. Руководитель проекта Петер Момбайрц из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте назвал "критическим" различие между поддерживающими клетками и обонятельными нейронами. "Если мы предполагаем, что эти нейроны могут быть поражены вирусом, это означает короткий путь к обонятельной луковице и потом к самому мозгу", - сказал он изданию.По словам Момбайрца, потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток. В таком случае возвращение обоняние возможно после регенерации поврежденного материала: поддерживающие клетки, в отличие от нейронов, способны к восстановлению.Как отмечается, ученые не изучали другие неврологические проявления COVID-19, такие как хроническая усталость или "мозговой туман", которые иногда сопровождают длительное течение болезни.

https://ria.ru/20211102/kovid-1757233335.html

бельгия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бельгия, германия, коронавирусы, коронавирус covid-19