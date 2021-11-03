https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757658716.html
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга - РИА Новости, 03.11.2021
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:04
2021-11-03T23:04
2021-11-03T23:04
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бельгия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell.Главным предметом исследования ученых из Германии и Бельгии стала аносмия - потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавирусной инфекции.Специалисты исследовали 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, и имели возможность наблюдать все еще реплицирующийся вирус. Согласно их выводам, главными объектами заражения в обонятельном эпителии носовой полости становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки."Мы не обнаружили свидетельств заражения отвечающих за обоняние сенсорных нейронов, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы (во внутричерепной полости - ред.) также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - говорится в выводах ученых.Как отмечает газета Guardian, опубликованное исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки. Руководитель проекта Петер Момбайрц из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте назвал "критическим" различие между поддерживающими клетками и обонятельными нейронами. "Если мы предполагаем, что эти нейроны могут быть поражены вирусом, это означает короткий путь к обонятельной луковице и потом к самому мозгу", - сказал он изданию.По словам Момбайрца, потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток. В таком случае возвращение обоняние возможно после регенерации поврежденного материала: поддерживающие клетки, в отличие от нейронов, способны к восстановлению.Как отмечается, ученые не изучали другие неврологические проявления COVID-19, такие как хроническая усталость или "мозговой туман", которые иногда сопровождают длительное течение болезни.
https://ria.ru/20211102/kovid-1757233335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, германия, коронавирусы, коронавирус covid-19
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга
Ученые из Германии и Бельгии доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 не поражает клетки мозга
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell.
Главным предметом исследования ученых из Германии и Бельгии
стала аносмия - потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавирусной
инфекции.
Специалисты исследовали 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, и имели возможность наблюдать все еще реплицирующийся вирус. Согласно их выводам, главными объектами заражения в обонятельном эпителии носовой полости становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки.
"Мы не обнаружили свидетельств заражения отвечающих за обоняние сенсорных нейронов, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы (во внутричерепной полости - ред.) также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - говорится в выводах ученых.
Как отмечает газета Guardian, опубликованное исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки. Руководитель проекта Петер Момбайрц из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте назвал "критическим" различие между поддерживающими клетками и обонятельными нейронами. "Если мы предполагаем, что эти нейроны могут быть поражены вирусом, это означает короткий путь к обонятельной луковице и потом к самому мозгу", - сказал он изданию.
По словам Момбайрца, потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток. В таком случае возвращение обоняние возможно после регенерации поврежденного материала: поддерживающие клетки, в отличие от нейронов, способны к восстановлению.
Как отмечается, ученые не изучали другие неврологические проявления COVID-19, такие как хроническая усталость или "мозговой туман", которые иногда сопровождают длительное течение болезни.