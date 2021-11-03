Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757658716.html
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга - РИА Новости, 03.11.2021
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:04
2021-11-03T23:04
распространение коронавируса
бельгия
германия
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757190932_212:0:3853:2048_1920x0_80_0_0_95b7adf44f05b5066347b53ed3a7ceb2.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell.Главным предметом исследования ученых из Германии и Бельгии стала аносмия - потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавирусной инфекции.Специалисты исследовали 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, и имели возможность наблюдать все еще реплицирующийся вирус. Согласно их выводам, главными объектами заражения в обонятельном эпителии носовой полости становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки."Мы не обнаружили свидетельств заражения отвечающих за обоняние сенсорных нейронов, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы (во внутричерепной полости - ред.) также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - говорится в выводах ученых.Как отмечает газета Guardian, опубликованное исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки. Руководитель проекта Петер Момбайрц из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте назвал "критическим" различие между поддерживающими клетками и обонятельными нейронами. "Если мы предполагаем, что эти нейроны могут быть поражены вирусом, это означает короткий путь к обонятельной луковице и потом к самому мозгу", - сказал он изданию.По словам Момбайрца, потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток. В таком случае возвращение обоняние возможно после регенерации поврежденного материала: поддерживающие клетки, в отличие от нейронов, способны к восстановлению.Как отмечается, ученые не изучали другие неврологические проявления COVID-19, такие как хроническая усталость или "мозговой туман", которые иногда сопровождают длительное течение болезни.
https://ria.ru/20211102/kovid-1757233335.html
бельгия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757190932_667:0:3398:2048_1920x0_80_0_0_1bcfd61c5ced384611beae002911e1db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бельгия, германия, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:04 03.11.2021
 
Ученые доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга

Ученые из Германии и Бельгии доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 не поражает клетки мозга

© Depositphotos / vectorfusionartЦифровое изображение клеток Covid-19 и человеческого мозга
Цифровое изображение клеток Covid-19 и человеческого мозга - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / vectorfusionart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не поражает мозговые клетки человека, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале Cell.
Главным предметом исследования ученых из Германии и Бельгии стала аносмия - потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавирусной инфекции.
Специалисты исследовали 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, и имели возможность наблюдать все еще реплицирующийся вирус. Согласно их выводам, главными объектами заражения в обонятельном эпителии носовой полости становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки.
"Мы не обнаружили свидетельств заражения отвечающих за обоняние сенсорных нейронов, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы (во внутричерепной полости - ред.) также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - говорится в выводах ученых.
Кабинет компьютерной томографии в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
2 ноября, 08:00Наука
Одно страшнее другого. Установлена связь COVID-19 с угасанием мозга
Как отмечает газета Guardian, опубликованное исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки. Руководитель проекта Петер Момбайрц из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте назвал "критическим" различие между поддерживающими клетками и обонятельными нейронами. "Если мы предполагаем, что эти нейроны могут быть поражены вирусом, это означает короткий путь к обонятельной луковице и потом к самому мозгу", - сказал он изданию.
По словам Момбайрца, потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток. В таком случае возвращение обоняние возможно после регенерации поврежденного материала: поддерживающие клетки, в отличие от нейронов, способны к восстановлению.
Как отмечается, ученые не изучали другие неврологические проявления COVID-19, такие как хроническая усталость или "мозговой туман", которые иногда сопровождают длительное течение болезни.
© Иллюстрация РИА НовостиПостковидные неврологические симптомы, совпадающие с ранними проявлениями болезни Альцгеймера
Постковидные неврологические симптомы, совпадающие с ранними проявлениями болезни Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Постковидные неврологические симптомы, совпадающие с ранними проявлениями болезни Альцгеймера
 
Распространение коронавирусаБельгияГерманияКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
04:10Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
04:09Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Лента новостейМолния
На Украине заявили о провале борьбы с русским языкомДиетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаРазбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработкуВ Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS