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Томский губернатор объяснил продление нерабочих дней в регионе

Томский губернатор объяснил продление нерабочих дней в регионе - РИА Новости, 03.11.2021

Томский губернатор объяснил продление нерабочих дней в регионе

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объяснил продление в регионе нерабочих дней до 15 ноября ростом заболеваемости СOVID-19 среди детей и желанием... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:50

2021-11-03T12:50

2021-11-03T12:50

распространение коронавируса

общество

томская область

сергей жвачкин

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объяснил продление в регионе нерабочих дней до 15 ноября ростом заболеваемости СOVID-19 среди детей и желанием прервать цепочку заражений, сообщает в среду обладминистрация.Ранее сообщалось, что Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября."Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все не привитые люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Томскую область в числе регионов, где фиксируются наименьшие показатели коллективного иммунитета к COVID-19 (32,6%).Ранее сообщалось, что решением регионального оперативного штаба на период с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, а также при проживании в гостиницах.

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общество, томская область, сергей жвачкин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии