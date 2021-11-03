https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757524420.html

В Китае произошла новая вспышка коронавируса

В Китае произошла новая вспышка коронавируса - РИА Новости, 03.11.2021

В Китае произошла новая вспышка коронавируса

Во вторник в Китае было выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19, из них 93 случая - локальные, следует из данных государственного комитета по вопросам... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:35

2021-11-03T12:35

2021-11-03T12:35

распространение коронавируса

в мире

китай

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Во вторник в Китае было выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19, из них 93 случая - локальные, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства в среду, во вторник в Китае было выявлено 16 завозных и 93 локальных случаев заражения COVID-19. Больше всего локальных случаев заражения было выявлено в граничащей с Россией северной провинции Хэйлунцзян (35 случаев).В понедельник в Китае был выявлен 71 случай заражения COVID-19, из которых 54 случая - локальные.Всего с начала пандемии в Китае было выявлено 97 423 подтвержденных случая заболевания, 4 636 человек скончались.

https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html

китай

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2021

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в мире, китай, коронавирусы, коронавирус covid-19