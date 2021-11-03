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В России за сутки выписали 32 807 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 32 807 человек после COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В России за сутки выписали 32 807 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 32 807 человек после COVID-19, за все время - 7 445 438, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:50
2021-11-03T11:50
2021-11-03T11:50
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россия
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МОКСВА, 3 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 32 807 человек после COVID-19, за все время - 7 445 438, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 807 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 445 438", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 6628 человек, в Санкт-Петербурге - 3326, в Подмосковье - 3056.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 32 807 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 32 807 человек после COVID-19, за все время — 7 445 438