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В России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.11.2021
В России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 40 443, до 8 633 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:48
2021-11-03T11:48
2021-11-03T11:48
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 40 443, до 8 633 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 40 443 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3452 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 633 643 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.
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РИА Новости
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В России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом