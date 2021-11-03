11:48 03.11.2021 (обновлено: 12:58 03.11.2021)
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали максимальную суточную смертность от коронавируса — 1189 человек
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей от COVID-19 с начала пандемии — 1189 случаев, рассказали в оперштабе.
"За последние сутки подтверждено 1189 смертей… За весь период по России умерло 242 060 человек", — говорится в сообщении.
Наибольшая доля приходится на Москву (95), Санкт-Петербург (86) и Подмосковье (53).
Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне — жертвами болезни стали 1178 человек.
Также врачи выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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За все время пандемии в России COVID-19 заболели 8 633 643 человека, 7 445 438 из них выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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