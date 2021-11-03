https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 03.11.2021

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей от COVID-19 с начала пандемии — 1189 случаев, рассказали в оперштабе. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:48

2021-11-03T11:48

2021-11-03T12:58

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей от COVID-19 с начала пандемии — 1189 случаев, рассказали в оперштабе."За последние сутки подтверждено 1189 смертей… За весь период по России умерло 242 060 человек", — говорится в сообщении.Наибольшая доля приходится на Москву (95), Санкт-Петербург (86) и Подмосковье (53).Предыдущий антирекорд зафиксировали накануне — жертвами болезни стали 1178 человек.Также врачи выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в России COVID-19 заболели 8 633 643 человека, 7 445 438 из них выздоровели. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755807737.html

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