https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757492991.html
В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников
В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников - РИА Новости, 03.11.2021
В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников
Власти могут ввести в Туве антиковидные паспорта для школьников, которые помогут в мониторинге заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, сообщает РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:18
2021-11-03T10:18
2021-11-03T11:50
распространение коронавируса
общество
республика тыва
кызыл
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти могут ввести в Туве антиковидные паспорта для школьников, которые помогут в мониторинге заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, сообщает пресс-служба главы правительства.По ее данным, решение о проработке данного вопроса до конца нерабочей недели было принято на очередном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Туве."Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей. С образом жизни, который привыкли вести жители республики, и семейными традициями единственной защитой от COVID-19 для всех является вакцинация, подчеркнул зампред", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике носит стабильно напряженный характер. С 1 ноября в республике введена система входа с предъявлением QR-кодов в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы и МФЦ.В пресс-службе отмечают, что согласно пункту 14 Указа главы Тувы №462 от 22 октября 2021 года подобную систему пропуска также должны ввести и для входа в помещения государственных и муниципальных органов власти, а также в государственные и муниципальные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги. Поскольку к таким учреждениям относятся и образовательные организации: школы, детские сады и другие объекты образования, то вход в них тоже должен допускаться при предъявлении QR-кодов всеми без исключения посетителями, будь то работники или родители воспитанников."Решением республиканского оперативного штаба всем госучреждениям и органам муниципального звена, а также министерству образования Тувы дано поручение до завершения нерабочей недели организовать указанный пропускной режим на всех подучетных объектах. Также этому ведомству поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика", - говорится в релизе.Члены оперштаба отметили необходимость начать масштабную антиковидную пропаганду среди школьников. На постоянной основе проводить просветительские уроки с участием врачей, разъясняющие беседы по правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и другие мероприятия по антиковидной тематике.
https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html
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общество, республика тыва, кызыл, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:18 03.11.2021 (обновлено: 11:50 03.11.2021)
В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников
В Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников из-за ситуации с коронавирусом
КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости.
Власти могут ввести в Туве
антиковидные паспорта для школьников, которые помогут в мониторинге заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, сообщает пресс-служба главы правительства.
По ее данным, решение о проработке данного вопроса до конца нерабочей недели было принято на очередном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Туве.
"Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей. С образом жизни, который привыкли вести жители республики, и семейными традициями единственной защитой от COVID-19 для всех является вакцинация, подчеркнул зампред", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике носит стабильно напряженный характер. С 1 ноября в республике введена система входа с предъявлением QR-кодов в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы и МФЦ.
В пресс-службе отмечают, что согласно пункту 14 Указа главы Тувы №462 от 22 октября 2021 года подобную систему пропуска также должны ввести и для входа в помещения государственных и муниципальных органов власти, а также в государственные и муниципальные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги. Поскольку к таким учреждениям относятся и образовательные организации: школы, детские сады и другие объекты образования, то вход в них тоже должен допускаться при предъявлении QR-кодов всеми без исключения посетителями, будь то работники или родители воспитанников.
"Решением республиканского оперативного штаба всем госучреждениям и органам муниципального звена, а также министерству образования Тувы дано поручение до завершения нерабочей недели организовать указанный пропускной режим на всех подучетных объектах. Также этому ведомству поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика", - говорится в релизе.
Члены оперштаба отметили необходимость начать масштабную антиковидную пропаганду среди школьников. На постоянной основе проводить просветительские уроки с участием врачей, разъясняющие беседы по правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и другие мероприятия по антиковидной тематике.