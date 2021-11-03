https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757492991.html

В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников

В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников - РИА Новости, 03.11.2021

В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников

Власти могут ввести в Туве антиковидные паспорта для школьников, которые помогут в мониторинге заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, сообщает РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:18

2021-11-03T10:18

2021-11-03T11:50

распространение коронавируса

общество

республика тыва

кызыл

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти могут ввести в Туве антиковидные паспорта для школьников, которые помогут в мониторинге заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, сообщает пресс-служба главы правительства.По ее данным, решение о проработке данного вопроса до конца нерабочей недели было принято на очередном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Туве."Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей. С образом жизни, который привыкли вести жители республики, и семейными традициями единственной защитой от COVID-19 для всех является вакцинация, подчеркнул зампред", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике носит стабильно напряженный характер. С 1 ноября в республике введена система входа с предъявлением QR-кодов в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы и МФЦ.В пресс-службе отмечают, что согласно пункту 14 Указа главы Тувы №462 от 22 октября 2021 года подобную систему пропуска также должны ввести и для входа в помещения государственных и муниципальных органов власти, а также в государственные и муниципальные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги. Поскольку к таким учреждениям относятся и образовательные организации: школы, детские сады и другие объекты образования, то вход в них тоже должен допускаться при предъявлении QR-кодов всеми без исключения посетителями, будь то работники или родители воспитанников."Решением республиканского оперативного штаба всем госучреждениям и органам муниципального звена, а также министерству образования Тувы дано поручение до завершения нерабочей недели организовать указанный пропускной режим на всех подучетных объектах. Также этому ведомству поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика", - говорится в релизе.Члены оперштаба отметили необходимость начать масштабную антиковидную пропаганду среди школьников. На постоянной основе проводить просветительские уроки с участием врачей, разъясняющие беседы по правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и другие мероприятия по антиковидной тематике.

https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html

https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756694112.html

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общество, республика тыва, кызыл, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии