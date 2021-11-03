https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757478531.html

В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19

В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19

Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян, которое работает на... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T06:40

2021-11-03T06:40

2021-11-03T08:18

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москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян, которое работает на базе искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Как отметили в компании, устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Помимо функции считывания QR-кодов, в нем можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов.Ожидается, что в ближайшее время такие устройства могут появиться в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях."Создатели решения отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам", — подчеркнули в компании.В России функционирует приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" — как указывало Минцифры на прошлой неделе, для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только это приложение как доверенный механизм проверки QR-кодов. При сканировании сертификатов приложение запрашивает информацию из реестра Минздрава, результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20211102/qr-kod-1757454338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии