https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757478531.html
В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19
В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19
Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян, которое работает на... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T06:40
2021-11-03T06:40
2021-11-03T08:18
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян, которое работает на базе искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Как отметили в компании, устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Помимо функции считывания QR-кодов, в нем можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов.Ожидается, что в ближайшее время такие устройства могут появиться в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях."Создатели решения отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам", — подчеркнули в компании.В России функционирует приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" — как указывало Минцифры на прошлой неделе, для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только это приложение как доверенный механизм проверки QR-кодов. При сканировании сертификатов приложение запрашивает информацию из реестра Минздрава, результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20211102/qr-kod-1757454338.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:40 03.11.2021 (обновлено: 08:18 03.11.2021)
В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19
Российские специалисты создали устройство с ИИ, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян, которое работает на базе искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры. <…> Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест", — заявили собеседники агентства.
Как отметили в компании, устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Помимо функции считывания QR-кодов, в нем можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов.
Ожидается, что в ближайшее время такие устройства могут появиться в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.
"Создатели решения отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам", — подчеркнули в компании.
В России
функционирует приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" — как указывало Минцифры на прошлой неделе, для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только это приложение как доверенный механизм проверки QR-кодов. При сканировании сертификатов приложение запрашивает информацию из реестра Минздрава, результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора
.