https://ria.ru/20211103/kontrol-1757565127.html

В Ярославской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

В Ярославской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер - РИА Новости, 03.11.2021

В Ярославской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил усилить в регионе контроль за соблюдением антиковидных мер в праздничные дни, сообщает правительство... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:20

2021-11-03T15:20

2021-11-03T15:20

ярославская область

общество

ярославская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил усилить в регионе контроль за соблюдением антиковидных мер в праздничные дни, сообщает правительство региона.В среду Михаил Евраев в режиме ВКС провел совещание по вопросам контроля за соблюдением ограничительных мер."Коллеги, у нас нет цели закручивать гайки и вводить новые ограничения. Самая главная задача сейчас – четко контролировать соблюдение ранее принятых мер. Только их строгое соблюдение позволит стабилизировать эпидситуацию. Особенно актуальным этот вопрос становится в праздничные дни, когда в регион традиционно приезжают туристы", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства."Прошу Роспотребнадзор, УМВД и департамент АПК не прекращать рейды и проверять соблюдение предписанных мер в ресторанах и кафе, на туристических объектах, в учреждениях культуры и торговых центрах", - подчеркнул врио губернатора.Как отметил на совещании руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Звягин, ситуация в области остается непростой. Если в начале октября ежедневно выявлялось около 200 новых случаев заболевания, то в начале ноября эта цифра стабильно превышает 270.В свою очередь, начальник УМВД по Ярославской области Андрей Липилин сообщил, что с 27 октября на территории региона сотрудники полиции проводят регулярные рейды по выполнению антиковидных мер. В ходе рейдов выявлено более тысячи нарушений. По словам директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгения Сорокина, с 1 октября по 3 ноября проведены проверки соблюдения масочного режима на 942 предприятиях общественного питания и торговли, по результатам рейдов составлено и передано в суд 166 протоколов.По информации пресс-службы областного правительства, дополнительные ограничительные меры были введены в регионе в конце октября. В их числе – перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет, не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19 и не переболевших коронавирусной инфекцией в последние полгода, а также не менее 30% непривитых сотрудников. Предприятия общепита, учреждения культуры, физкультурно-спортивные учреждения (в том числе фитнес-центры и бани) могут допускать посетителей при наличии сертификата о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в период не более полугода после выздоровления или работать с загрузкой объектов не более 30%. С 23.00 до 6.00 запрещена деятельность предприятий общепита в очном режиме.

https://ria.ru/20211101/mazut-1757250149.html

https://ria.ru/20211029/turpotentsial-1756895087.html

https://ria.ru/20211029/gaz-1756870296.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил евраев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии