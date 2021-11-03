https://ria.ru/20211103/klimat-1757598647.html

Спецпредставитель президента Эдельгериев оценил возможность встречи с Керри

Спецпредставитель президента Эдельгериев оценил возможность встречи с Керри - РИА Новости, 03.11.2021

Спецпредставитель президента Эдельгериев оценил возможность встречи с Керри

Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев заявил РИА Новости, что намерен обсудить со своим американским коллегой Джоном Керри снятие санкций с... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:18

2021-11-03T17:18

2021-11-03T18:08

в мире

глазго (город)

джон керри

газпром

россия

руслан эдельгериев

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ГЛАЗГО, 3 ноя - РИА Новости, Ксения Алейникова. Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев заявил РИА Новости, что намерен обсудить со своим американским коллегой Джоном Керри снятие санкций с компаний в части климатических проектов.Комментируя возможность личной встречи с Керри в Глазго, он сказал: "Это не проблема, я просто пока не вижу надобности"."Сейчас все идет пока так, как мы прогнозировали, единственный вопрос, который я, возможно, буду дополнительно с ним обсуждать - это вопрос об отсутствии санкционной повестки на климатическом треке. Когда мы с ним общались по телефону, я его попросил, чтобы он обсудил это с Байденом. Керри заверил, что разговор уже состоялся, и результаты его разговора с президентом я хотел бы обсудить", - отметил Эдельгериев.Спецпредставитель пояснил, что, к примеру, Россию призывают вступать в инициативу по снижению выбросов метана, но понятно, что основная проблемная зона - это утечки в трубопроводе, оператором которого является "Газпром", который находится под санкциями. "Я им объясняю: с одной стороны, вы призываете нас снижать выбросы метана, но тот оператор, который должен этим заниматься, находится под санкциями. На этом примере я объясняю, что санкционных вопросов не должно быть на климатическом треке, санкции не должны отражаться на реализации климатических проектов, и в отношении тех операторов, которые находятся под санкциями, они должны быть сняты в части реализации климатических проектов", - подчеркнул он.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211103/zakharova-1757593237.html

https://ria.ru/20211103/kerri-1757566012.html

глазго (город)

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в мире, глазго (город), джон керри, газпром, россия, руслан эдельгериев