https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html
США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях
США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях - РИА Новости, 03.11.2021
США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях
КНР активно инвестирует в искусственный интеллект в военных целях, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:16
2021-11-03T20:16
2021-11-03T20:16
в мире
технологии
китай
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_055f119c0256620cf099c0d3660f85f2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. КНР активно инвестирует в искусственный интеллект в военных целях, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона."По состоянию на 2020 год Народно-освободительная армия Китая финансирует многочисленные проекты искусственного интеллекта, которые сосредоточены на таком применении, как машинное обучение для стратегических и тактических рекомендаций, военные игры с искусственным интеллектом для тренировок, а также анализ социальных медиа", - говорится в докладе."Пекин считает, что искусственный интеллект и другие продвинутые технологии, такие как "облачные" вычисления и анализ больших данных, меняют природу будущих военных действий быстрее, чем ожидалось. В результате он меняет планы оборонной модернизации", - говорится в докладе.Пентагон предполагает, что на протяжении предстоящего десятилетия КНР развернет военные системы с искусственным интеллектом.
https://ria.ru/20211103/kitay-1757635684.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d038c3b4521759dfcfadb64238025d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай, министерство обороны сша
США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях
Доклад Пентагона: Китай активно инвестирует в искусственный интеллект в военных целях