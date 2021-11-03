https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html

США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях

США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях - РИА Новости, 03.11.2021

США обвинили Китай в развитии искусственного интеллекта в военных целях

КНР активно инвестирует в искусственный интеллект в военных целях, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:16

2021-11-03T20:16

2021-11-03T20:16

в мире

технологии

китай

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. КНР активно инвестирует в искусственный интеллект в военных целях, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона."По состоянию на 2020 год Народно-освободительная армия Китая финансирует многочисленные проекты искусственного интеллекта, которые сосредоточены на таком применении, как машинное обучение для стратегических и тактических рекомендаций, военные игры с искусственным интеллектом для тренировок, а также анализ социальных медиа", - говорится в докладе."Пекин считает, что искусственный интеллект и другие продвинутые технологии, такие как "облачные" вычисления и анализ больших данных, меняют природу будущих военных действий быстрее, чем ожидалось. В результате он меняет планы оборонной модернизации", - говорится в докладе.Пентагон предполагает, что на протяжении предстоящего десятилетия КНР развернет военные системы с искусственным интеллектом.

https://ria.ru/20211103/kitay-1757635684.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, китай, министерство обороны сша