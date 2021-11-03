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В Пентагоне заявили о расширении ядерных сил Китая
В Пентагоне заявили о расширении ядерных сил Китая - РИА Новости, 03.11.2021
В Пентагоне заявили о расширении ядерных сил Китая
Пентагон повысил оценки роста ядерного потенциала КНР и считает, что Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му, говорится в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:44
2021-11-03T19:44
2021-11-03T19:55
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Пентагон повысил оценки роста ядерного потенциала КНР и считает, что Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му, говорится в опубликованном в среду докладе американского минобороны."Растущий темп расширения ядерных сил КНР может позволить ей получить к 2027 году до 700 ядерных боеголовок, установленных на средства доставки. КНР, вероятно, намеревается получить по меньшей мере 1 тысячу боеголовок к 2030 году, что выходит за пределы темпа, спрогнозированного министерством обороны (США) в 2020 году", - говорится в сообщении.
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китай, министерство обороны сша, в мире, оружие, ядерное оружие, сша
19:44 03.11.2021 (обновлено: 19:55 03.11.2021)
В Пентагоне заявили о расширении ядерных сил Китая
Пентагон: Китай к 2030 году намерен получить до тысячи ядерных боеголовок