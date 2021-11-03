https://ria.ru/20211103/kislorod-1757569355.html
Глава Курской области сообщил о проблемах с кислородом для больных COVID-19
Глава Курской области сообщил о проблемах с кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Глава Курской области сообщил о проблемах с кислородом для больных COVID-19
В Курской области наблюдаются проблемы с медицинским кислородом для больных коронавирусом, в сутки расходуется свыше 33 тонн кислорода, заявил губернатор Роман... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:41
2021-11-03T15:41
2021-11-03T15:41
распространение коронавируса
общество
курская область
здоровье - общество
роман старовойт
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Курской области наблюдаются проблемы с медицинским кислородом для больных коронавирусом, в сутки расходуется свыше 33 тонн кислорода, заявил губернатор Роман Старовойт."Сейчас основная проблема в регионе - кислород, потому что, к сожалению, пациенты, поступающие на лечение, требуют объемной кислородной поддержки. У нас расходуется почти 33,5 тонны кислорода в сутки. Мы в режиме реального времени получаем дополнительные объемы кислорода. Поэтому нам потребуется еще некоторое время, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24".Что касается вакцинации, отметил он, количество желающих в октябре возросло в шесть раз - на 2 ноября привиты более восьми тысяч человек. На сегодняшний день вакцинировались 63% от общего числа жителей региона, достичь коллективного иммунитета планируется до конца 2021 года.
https://ria.ru/20211029/saturatsiya-1756714922.html
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Глава Курской области сообщил о проблемах с кислородом для больных COVID-19
Глава Курской области Старовойт: в регионе есть проблемы с кислородом для больных COVID-19