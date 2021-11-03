https://ria.ru/20211103/kchs-1757633216.html

На заседании КЧС почтили память погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

На заседании КЧС почтили память погибших при крушении Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

На заседании КЧС почтили память погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации почтили память погибших при крушении АН-12 в Иркутской области минутой молчания, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:27

2021-11-03T19:27

2021-11-03T19:58

происшествия

иркутск

белоруссия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-12

игорь кобзев

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации почтили память погибших при крушении АН-12 в Иркутской области минутой молчания, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все, кто находился на борту самолета Ан-12, погибли. Он также опубликовал список из семи человек, которые, по данным компании "Гродно", находились на борту. Среди них двое россиян, двое граждан Украины и трое - Белоруссии.В заседании принимали участие глава региона Игорь Кобзев, а также первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Рябоволов."Почтить память погибших минутой молчания", — сказал Кобзев. После этого все в зале встали.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску . Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/an-12-1757631908.html

иркутск

белоруссия

россия

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происшествия, иркутск, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-12, игорь кобзев, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском