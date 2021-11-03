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Туризм
https://ria.ru/20211103/kavkaz-1757495688.html
Летний турпоток на горные курорты Северного Кавказа вырос вдвое
Летний турпоток на горные курорты Северного Кавказа вырос вдвое - РИА Новости, 03.11.2021
Летний турпоток на горные курорты Северного Кавказа вырос вдвое
Горные курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" летом этого года посетили более 290 тысяч туристов. Это в два раза больше, чем за тот же сезон 2020-го и в 1,5 раза РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:16
2021-11-03T17:16
туризм
отдых
курорты северного кавказа
новости - туризм
эльбрус
туристы
туризм
архыз
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Горные курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" летом этого года посетили более 290 тысяч туристов. Это в два раза больше, чем за тот же сезон 2020-го и в 1,5 раза больше, чем в 2019-м, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".Наибольшей популярностью у туристов пользовался "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии: там отдохнули около 176 тысяч человек (выше показателя лета 2020 года более чем в два раза)."Архыз" в Карачаево-Черкесии принял более 111 тысяч гостей, что на 58 процентов выше, чем год назад. Чеченский "Ведучи" стал востребованнее в два раза."Туристы перестают воспринимать курорты с канатными дорогами исключительно как горнолыжные и начинают относиться к ним как к всесезонным", — считает генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев.Сейчас вовсю идет подготовка к зимнему сезону. Так, "Архыз" включил первое оснежнение трасс, канатные дороги "Эльбруса" полностью проверили, а на "Ведучи" готовят к открытию прокат горнолыжного оборудования.
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отдых, курорты северного кавказа, новости - туризм, эльбрус, туристы, туризм, архыз, хасан тимижев, куда поехать
17:16 03.11.2021
 
Летний турпоток на горные курорты Северного Кавказа вырос вдвое

За это лето горные курорты Северного Кавказа посетили более 290 тысяч туристов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорная река Псыш на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия
Горная река Псыш на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Горные курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" летом этого года посетили более 290 тысяч туристов. Это в два раза больше, чем за тот же сезон 2020-го и в 1,5 раза больше, чем в 2019-м, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".
Наибольшей популярностью у туристов пользовался "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии: там отдохнули около 176 тысяч человек (выше показателя лета 2020 года более чем в два раза).
"Архыз" в Карачаево-Черкесии принял более 111 тысяч гостей, что на 58 процентов выше, чем год назад. Чеченский "Ведучи" стал востребованнее в два раза.
"Туристы перестают воспринимать курорты с канатными дорогами исключительно как горнолыжные и начинают относиться к ним как к всесезонным", — считает генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев.
Сейчас вовсю идет подготовка к зимнему сезону. Так, "Архыз" включил первое оснежнение трасс, канатные дороги "Эльбруса" полностью проверили, а на "Ведучи" готовят к открытию прокат горнолыжного оборудования.
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ТуризмОтдыхКурорты Северного КавказаНовости - ТуризмЭльбрустуристыТуризмАрхызХасан Тимижевкуда поехать
 
 
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