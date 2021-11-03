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В Крыму обсудят вопрос продления нерабочих дней
В Крыму обсудят вопрос продления нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021
В Крыму обсудят вопрос продления нерабочих дней
Продлевать нерабочие дни в Крыму не хотелось бы, но окончательное решение примут ближе к 7 ноября исходя из эпидемиологической ситуации, заявил председатель... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:10
2021-11-03T21:10
2021-11-03T21:30
распространение коронавируса
республика крым
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
владимир путин
миллет
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Продлевать нерабочие дни в Крыму не хотелось бы, но окончательное решение примут ближе к 7 ноября исходя из эпидемиологической ситуации, заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут продлить их после 7 ноября."Есть возможность продлить нерабочие дни, но не хотелось бы. Потому что, во-первых, уменьшаются доходы в каждой семье… Говорить о продлении нерабочих дней мы будем ближе к 7 ноября, когда будем видеть динамику. На сегодня коэффициент заражения у нас 1,06. Если процент заражения уменьшится, если он будет равен единице или меньше, уменьшится количество зараженных, то нерабочие дни мы продолжать не будем, а, наоборот, объявим рабочую неделю", - сказал Гоцанюк в эфире крымского телеканала "Миллет".По его словам, республика готова к различным вариантам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Сформировано достаточное количество коечных мест - запас порядка 300 коек.
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республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, владимир путин, миллет, юрий гоцанюк
21:10 03.11.2021 (обновлено: 21:30 03.11.2021)
В Крыму обсудят вопрос продления нерабочих дней
Глава правительства Крыма Гоцанюк: власти обсудят вопрос продления нерабочих дней