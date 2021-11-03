https://ria.ru/20211103/kamen-1757614480.html
"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала
"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала - РИА Новости, 03.11.2021
"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала
Специально установленная на берегу Байкала фотоловушка полтора месяца снимала жизнь вокруг одного камня.
2021-11-03T18:18
2021-11-03T18:18
2021-11-03T19:12
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Камера запечатлела не только таяние снега и льдов, но и "поймала" некоторых обитателей местности под названием Ушканьи острова. Особенно ценными стали кадры нерп, которые облюбовали камень. Уникальное видео опубликовал на своем YouTube-канале старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Андрей Разуваев.
https://ria.ru/20211023/barsy-1755784152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала
Специально установленная на берегу Байкала фотоловушка полтора месяца снимала жизнь вокруг одного камня. Камера запечатлела не только таяние снега и льдов, но и "поймала" некоторых обитателей местности под названием Ушканьи острова. Особенно ценными стали кадры нерп, которые облюбовали камень. Уникальное видео опубликовал на своем YouTube канале старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Андрей Разуваев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, природа, байкал, новости - туризм, впечатления - туризм
18:18 03.11.2021 (обновлено: 19:12 03.11.2021)
"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала
Специально установленная на берегу Байкала фотоловушка полтора месяца снимала жизнь вокруг одного камня.