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"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала

"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала - РИА Новости, 03.11.2021

"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала

Специально установленная на берегу Байкала фотоловушка полтора месяца снимала жизнь вокруг одного камня.

2021-11-03T18:18

2021-11-03T18:18

2021-11-03T19:12

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Камера запечатлела не только таяние снега и льдов, но и "поймала" некоторых обитателей местности под названием Ушканьи острова. Особенно ценными стали кадры нерп, которые облюбовали камень. Уникальное видео опубликовал на своем YouTube-канале старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Андрей Разуваев.

https://ria.ru/20211023/barsy-1755784152.html

байкал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Полтора месяца за минуту": жизнь на побережье Байкала Специально установленная на берегу Байкала фотоловушка полтора месяца снимала жизнь вокруг одного камня. Камера запечатлела не только таяние снега и льдов, но и "поймала" некоторых обитателей местности под названием Ушканьи острова. Особенно ценными стали кадры нерп, которые облюбовали камень. Уникальное видео опубликовал на своем YouTube канале старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Андрей Разуваев. 2021-11-03T18:18 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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